Orta Doğu'daki Savaşlar Avrupa'yı Tehdit Ediyor
Orta Doğu'daki Savaşlar Avrupa'yı Tehdit Ediyor

09.03.2026 14:22
Kaja Kallas, Orta Doğu'daki çatışmaların Avrupa'ya zarar verebileceğini ve uluslararası hukukun önemini vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD-İran-İsrail arasındaki çatışmaların nasıl sona ereceğine dair net bir yol haritası bulunmadığını belirterek, " Orta Doğu, uzun sürecek herhangi bir savaştan büyük zarar görebilir. Avrupa da aynı şekilde zarar görür." dedi.

Kallas, AB'nin her yıl Brüksel'de düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu.

Orta Doğu'daki gelişmeler ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşının doğrudan birbiriyle bağlantılı olduğunu kaydeden Kallas, "Çünkü ikisi de aynı temele dayanıyor, uluslararası hukukun aşınması." değerlendirmesinde bulundu.

Kallas, bu sürecin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olan Rusya'nın komşusunu hiçbir cezaya maruz kalmadan "işgal etmesiyle" tırmandığına dikkati çekerek, "Bu dünyaya, artık eylemler için hesap verilebilirliğin kalmadığı mesajını verdi. Kurallar kitabı adeta pencereden atıldı." dedi.

Uluslararası hukuk ve hesap verebilirlik yeniden tesis edilmeden, hukukun tekrar tekrar ihlal edileceğini, istikrarsızlık ve kaosun yaşanacağını belirten Kallas, "Bu eğilimler bir araya geldiğinde, yeni bir dünya düzenine işaret ediyor. Bu düzen rekabet ve zorlayıcı güç politikasının hakim olduğu, askeri güçlerin kendi etki alanlarını kurmayı ve güvence altına almayı hedeflediği bir yapı ile karakterize ediliyor. Son 80 yılda inşa ettiğimiz uluslararası normların, kurumların ve kuralların zayıfladığını şimdiden görebiliyoruz." diye konuştu.

Kallas, AB'nin öncelikleri doğrultusunda hareket ettiğini ve uluslararası desteği seferber ettiğini dile getirdi.

"Savaşı caydırmak, savaşmak zorunda kalmaktan daha ucuzdur"

Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili olarak da Kallas, Rusya'nın maksimalist taleplerinin, minimal bir yanıtla karşılanamayacağını belirtti.

Kallas, "Eğer Ukrayna'nın ordusunun büyüklüğü sınırlandırılacaksa, Rusya'nınki de sınırlandırılmalıdır. Rusya'nın Ukrayna'ya verdiği zararların bedelini Rusya ödemelidir. Savaş suçları ya da saldırı suçları için af olmamalıdır. Sürgüne gönderilen Ukraynalı çocuklar geri getirilmelidir." ifadesini kullandı.

Tüm bunların Rusya'nın barış istediği varsayımına dayandığına işaret eden Kallas, Rusya'nın savaşı sona erdirmek istediğine dair hiçbir işaret bulunmadığını söyledi.

Kallas, aksine gelişmelerin Rusya'nın savaşı genişletmek istediğine işaret ettiğini belirterek, "Bu nedenle Avrupa'nın kendini savunma kapasitesini güçlendirmek için yeniden silahlanıyoruz. Savaşı caydırmak, savaşmak zorunda kalmaktan daha ucuzdur." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'nın komşu bölgesinin istikrarının da öneminin altını çizen Kallas, AB'nin genişleme politikasının barış ve refah alanını genişlettiğini kaydetti.

Kallas, genişleme sürecinin liyakate dayalı kalması gerektiğini belirterek, "Ancak mevcut bağlamda hızımızı artırmamız gerekiyor. Genişleme jeopolitik bir tercihtir." diye konuştu.

"Orta Doğu'da uzun sürecek savaştan büyük zarar doğar"

Kallas, 10 gün önceye göre Orta Doğu'da tamamen yeni bir durumla karşı karşıya olunduğunu belirterek, yeni savaşın belirsizlik ve kaos getirdiğini söyledi.

İran'ın onlarca yıldır bölgede yaşanan şiddetten sorumlu olduğunu ifade eden Kallas, şunları kaydetti:

"İran'ın bölgeyi terörize etmek için sahip olduğu seçenekler ne kadar azalırsa o kadar iyidir. İran'ın askeri kapasitesi sınırlanmıştır ve rejim hiç olmadığı kadar zayıftır. Ancak bu savaşın nasıl sona ereceğine dair net bir yol haritası yok. Orta Doğu uzun sürecek herhangi bir savaştan büyük zarar görebilir. Avrupa da aynı şekilde zarar görür."

Kallas, AB'nin tüm tarafları azami itidal göstermeye, sivilleri korumaya ve uluslararası hukuka saygı göstermeye çağırmaya devam ettiğinin altını çizerek, önceliklerinin barış olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Avrupa, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
