Orta Doğu'dan İsrail'e Kınama - Son Dakika
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Orta Doğu'dan İsrail'e Kınama

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8 ülke, İsrail'in Trump'ın Gazze Planı'nı reddetmesini kınadı ve barış sürecine destek çağrısı yaptı.

TÜRKİYE, Mısır, Ürdün, Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Endonezya ve Suudi Arabistan; İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Planına ilişkin yol haritasını uygulamayı reddetmesini kınadı.

Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları, İsrail'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2803 sayılı kararıyla onaylanan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze ihtilafını sona erdirmeye yönelik Kapsamlı Barış Planı kapsamında hazırlanan Yol Haritası'nı ve Filistin Devleti'ni tanımayı reddetmesini kınadı. Ortak açıklamada, İsrail'in tutumunun Kapsamlı Barış Planı'nın doğrudan reddi anlamına geldiği ve planın uygulanmasını tehlikeye attığı belirtildi. Bu tutumun, adil ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik ortak çabaları da baltaladığı ifade edildi.

Açıklamada, Filistinli gruplar tarafından kabul edilen Yol Haritası'nın Mısır, Katar, Türkiye, ABD, Gazze Yüksek Temsilcisi ve Barış Kurulu'nun yoğun çabaları sonucunda oluşturulduğu kaydedildi. Yol Haritası'nın; İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmesi, Uluslararası İstikrar Gücü'nün konuşlandırılması, idari yetkinin Gazze Ulusal Yönetim Komitesi'ne devredilmesi, silahların bırakılması ve Gazze'nin yeniden inşası açısından kritik önem taşıdığı vurgulandı. İsrail'in Yol Haritası'nı reddetmesinin, Kapsamlı Barış Planı'nın uygulanmasına devam edilmesini açıkça reddetmek anlamına geldiği belirtilen açıklamada, ABD'nin İsrail'in plan kapsamında öngörülen taahhütlere uymasını sağlamak için aktif ve kesintisiz angajmanının önemine dikkat çekildi. Bakanlar, İsrail'in devam eden ret, engelleme, erteleme veya yükümlülüklere uymama eylemlerinden doğabilecek sonuçlardan doğrudan ve tamamen sorumlu olduğunu ifade etti.

'FİLİSTİN DEVLETİ'NİN ENGELLENMESİNİ REDDEDİYORUZ'

Açıklamada, Gazze'deki ağır insani durumun giderilmesi, güvenlik ve istikrarın sağlanması, yeniden inşa ve toparlanma sürecinin başlatılması için Kapsamlı Barış Planı'nın eksiksiz ve ivedi şekilde uygulanmasının zorunlu olduğu belirtildi. Bakanlar, Filistin Devleti'nin inkar edilmesine veya kurulmasının engellenmesine yönelik tek taraflı eylemler dahil her türlü girişimi kesin bir şekilde reddettiklerini bildirdi. Adil, kalıcı ve kapsamlı barışın ancak iki devletli çözümün hayata geçirilmesiyle mümkün olacağı vurgulanan açıklamada, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin uluslararası hukuk ve ilgili Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda kurulması gerektiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Filistin Devleti'nin reddedilmesi veya engellenmesine yönelik herhangi bir adımın bölgedeki barış, güvenlik ve istikrar umutlarını doğrudan baltaladığı ifade edildi. Bakanlar, Barış Kurulu'nun rolünün önemine işaret ederek tüm tarafları Yol Haritası'nın uygulanması ve Trump'ın Kapsamlı Barış Planı'nın ikinci aşamasının ilerletilmesine yönelik çabaları desteklemeye çağırdı. ABD'nin aktif desteği ve katılımıyla Barış Kurulu'ndan, planın bütünlüğünü korumak ve herhangi bir tarafın uygulanmasını engellemesini önlemek amacıyla yetkisi çerçevesinde derhal somut tedbirler alması istendi.

Kaynak: DHA

Donald Trump, Dış Politika, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Orta Doğu'dan İsrail'e Kınama - Son Dakika

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