Orta Doğu Gerilimleri Ekonomiyi Tehdit Ediyor

27.03.2026 19:55
Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Orta Doğu çatışmalarının küresel ekonomiye etkilerini vurguladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Orta Doğu'daki çatışmaların küresel ekonomi üzerinde ciddi bir etki yarattığını ve bölgedeki gerilimin daha fazla tırmanmasının önlenmesi gerektiğini söyledi.

Fransa'daki G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında gazetecilere açıklamada bulunan Wadephul, "Güvenlik politikası açısından durum yeterince zor. Bu durumda gerilimin daha da artmasının önlenmesi gerekiyor. Ekonomik etkilerini her yerde hissediyoruz, özellikle Avrupa'da çok belirgin bir şekilde." dedi.

İran'a yapılan saldırılara ilişkin üç temel öncelik belirlediklerini ifade eden Wadephul, "Bunlardan ilki, mevcut çatışmanın büyümesini engellemek ve acil krizden çıkış yolu bulmak. İkinci olarak uzun vadeli güvenliğin sağlanması gerekiyor ve Hürmüz Boğazı'nda serbest geçişin garanti altına alınması hayati önem taşıyor. Üçüncü ise savaş sonrası İran ile ilişkilerin yeniden şekillendirilmesidir." diye konuştu.

Wadephul, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçişi sağlaması gerektiğini vurgulayarak, "İran yönetiminin dünya ekonomisini şantaj altına almasına izin veremeyiz." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptıkları görüşme sorulan Wadephul, ABD'li mevkidaşıyla "dostane" ve "yapıcı" bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Wadephul, İran yönetiminin ABD ile müzakerelere başlaması için fırsat yakaladığını, bu yönde "umut verici ilk işaretler" bulunduğunu kaydetti.

ABD'den Almanya veya Avrupalı NATO üyelerine yönelik herhangi bir askeri katkı talebinin gelmediğini aktaran Wadephul, mevcut aşamada diplomatik temasların sürdüğünü, çatışmaların sona ermesi durumuna ise prensipte hazırlıklı olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
