Orta Doğu Savaşı ve Ateşkesin Altın Piyasasına Etkileri

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'e yapılan saldırılarla başlayan Orta Doğu savaşı, altın fiyatlarını etkileyerek piyasalarda dalgalanmalara neden oldu. İslam Memiş, YouTube yayınında yaptığı değerlendirmelerde, söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığını vurgulayarak, ateşkes döneminde altının durumunu ve geleceğini analiz etti.

Memiş, 15 günlük ateşkes sürecinin piyasalarda beklenen fiyatlamaları getirdiğini, petrol ve dolar endeksinin gerilerken altın, gümüş, euro, Bitcoin ve borsaların toparlandığını belirtti. Ancak haftanın son işlem gününde gerilimin devam ettiğini, piyasalarda rahatlama olmadığını ve daha sakin, yatay bir seyir beklediğini gözlemlediğini ifade etti.

15 günlük süreçte piyasalarda geniş bant aralığında dalgalanmalar görülebileceğini, bu nedenle yatırımcıların temkinli beklemeye devam etmesi gerektiğini söyledi. Ateşkes sonrasında iki ihtimal olduğunu: kalıcı ateşkes veya savaşa devam. Kalıcı ateşkes durumunda petrol karşısındaki varlıklarda yükseliş ve petrol fiyatlarında düşüş görebileceğimizi ekledi.

Ons altın için, hızlı bir toparlanma görüldüğünü ancak kalıcı olamadığını, 4.750-4.850 dolar aralığına sıkıştığını belirtti. Kalıcı ateşkes haberi gelirse 4.900 dolar seviyesinin kritik olduğunu ve iyimser senaryoda 5.150 dolara kadar yükselişler görebileceğimizi, ateşkes sağlanmazsa 4.400 dolar destek seviyesine dönülebileceğini açıkladı. Kendisinin kötümser olmadığını, ons altının 5.050-5.150 dolar seviyelerinde geçerli olacağını düşündüğünü ifade etti.

Gram altın TL fiyatının ons altını takip ettiğini, 7.030 liraya kadar yükseldikten sonra 6.850 liraya gerilediğini söyledi. Ons altından destek alan gram altının, kalıcı ateşkesle birlikte 7.000-7.500 lira aralığına yerleşebileceğini öngördü. Altın ve konut paritesine değinerek, emlak tarafında alım zamanının geldiğine inandığını, ancak bu durumun altını satıp konut almak anlamına gelmediğini vurguladı. Pasif gelir ve barınma ihtiyacı için konutun gerekli olduğunu ekledi.

Nisan ayının mart kadar stresli olmayacağını, petrol düşerken diğer varlıklarda yükselişler beklediğini belirtti. 2026'nın ilk yarısına kadar risklerin dağılabileceğini düşündüğünü ifade etti. Altın, gümüş, kripto para ve borsalarda toparlanma kaçınılmaz olacağını söyledi. Barışı satın alan, sabırlı ve iyimser yatırımcıların kazanacağını vurguladı.

Son olarak, mart ayındaki değer kayıplarının nisanda eski yerlerine gelebileceğini, ancak önümüzdeki 15 günün kritik olduğunu, rehavete kapılmamak gerektiğini, piyasalarda dalgalanmaların ve bilgi kirliliğinin devam edeceğini uyardı.