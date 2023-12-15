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Orta ilçesinde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı - Son Dakika
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Orta ilçesinde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı

Orta ilçesinde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlamaları Kaymakam Sebahattin Çakır İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Programda yerli malının önemi vurgulandı, el sanatları, yöresel kıyafetler ve yöresel yemekler tanıtıldı. Veliler tarafından hazırlanan ve öğrencilerin sunumunu yaptığı ürünler büyük ilgi gördü. Kaymakam, Belediye Başkanı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü de programa katıldı.

Orta ilçesinde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı
15.12.2023 - 10:43,
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Orta ilçesinde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı.

Kaymakam Sebahattin Çakır İlkokulu'nda sınıf öğretmeni Esra Demirer Şimşek öncülüğünde düzenlenen programda yerli malının önemi anlatıldı, çeşitli el sanatları, yöresel kıyafetler ve yöresel yemekler tanıtıldı.

Veliler tarafından hazırlanan ve sunumunu öğrencilerin yaptığı ürünler katılımcıların beğenisini topladı.

Programa, Kaymakam Erkan Minuz, Orta Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Başer ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA
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