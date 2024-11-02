Orta Karadeniz'de Hava Sıcaklıkları Düşüyor

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Orta Karadeniz bölgesinde hava sıcaklığının yarından itibaren 5-9 derece arasında düşeceği bildirildi.

Çorum Valiliğinden yapılan açıklamada, Samsun Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığının hissedilir derecede azalacağı vurgulandı.

Orta Karadeniz bölgesinde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklığın yarından itibaren 5-9 derece düşeceğine dikkati çekilen açıklamada, sıcaklıkların Samsun'da en yüksek ve en düşük 15/7, Çorum'da 10/-1, Tokat'ta 11/1, Amasya'da 13/1, Ordu'da 14/8, Kastamonu'da 11/-2, Sinop'ta 16/8 derece seviyelerinde olacağı aktarıldı.

Soğuk havayla bölge genelinde yağış beklendiğinin altı çizilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, rakımı 1000 metre ve üzeri kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Meydana gelebilecek kuvvetli yağış ve fırtına ile tarımsal faaliyetler bakımından zirai don riskine karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir."