Orta Sulawesi'de Deprem: 1 Ölü

Endonezya'nın Orta Sulawesi eyaletinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde tahliye edilen 1 kişi hayatını kaybetti.

Jakarta Globe gazetesinin haberine göre Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu, Orta Sulawesi'de 5,1 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, depremin evlerde ve kamu binalarında hasara yol açması nedeniyle vatandaşlara tahliye uyarısı yapıldı.

Tahliye sırasında hastanede tedavi gören bir hasta hayatını kaybetti.

Yetkililer, tahliye olanlar için geçici barınaklar kurdu ve hasarın boyutunu değerlendiriyor.