Ortadoğu'da 2100 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Ortadoğu'da 2100 Çocuk Hayatını Kaybetti

24.03.2026 13:10
UNICEF, Ortadoğu'daki çatışmalarda 2.100 çocuğun öldüğünü veya yaralandığını duyurdu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 24 Mart (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) Genel Müdür Yardımcısı Ted Chaiban, Ortadoğu'daki askeri gerginliğin tırmanmasından bu yana 2.100'den fazla çocuğun öldürüldüğünü veya yaralandığını söyledi.

Chaiban, pazartesi günü New York'taki BM genel merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, çatışmanın 23. gününde bölgedeki çocukların ağır bir bedel ödediğini belirtti. Daha geniş çaplı ya da uzun süreli bir çatışmaya sürüklenmenin milyonlarca kişi için felaket olacağı uyarısında bulundu.

Chaiban, İran'da 206, Lübnan'da 118, İsrail'de 4 ve Kuveyt'te 1 çocuğun hayatını kaybettiğini ifade etti.

"Bu, savaşın başlangıcından bu yana her gün ortalama yaklaşık 87 çocuğun öldüğü veya yaralandığı anlamına geliyor" diyen Chaiban, aralıksız bombardıman ve tahliye emirleri nedeniyle birçok ülkede hızlı bir yerinden edilme sürecinin yaşandığını ve bunun toplulukları boşalttığını da kaydetti.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin tahminlerine göre, İran'da 864.000'i çocuk olmak üzere yaklaşık 3,2 milyon kişi, Lübnan'da ise yaklaşık 370.000'i çocuk olmak üzere 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

Chaiban, çatışmanın tırmanmasından önce bile Ortadoğu genelinde yaklaşık 44,8 milyon çocuğun çatışmalardan etkilenen bölgelerde yaşadığını belirtti.

Kaynak: Xinhua

İBB davasında sekizinci gün Bu kez soruları İmamoğlu sordu, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Sukas yanıtladı İBB davasında sekizinci gün! Bu kez soruları İmamoğlu sordu, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Sukas yanıtladı
Denize sıfır stadyum Milli maçla açılacak Denize sıfır stadyum! Milli maçla açılacak
Trump: Mücteba Hamaney’in ölmesini istemem, İran’la biz de anlaşmak istiyoruz Trump: Mücteba Hamaney'in ölmesini istemem, İran'la biz de anlaşmak istiyoruz
Fenerbahçe’ye yıldız yağacak Yeni transfer listesi belli oldu Fenerbahçe'ye yıldız yağacak! Yeni transfer listesi belli oldu
“Telefon tutucu ve araç kokusu yasaklanıyor“ iddiasına en net yanıt "Telefon tutucu ve araç kokusu yasaklanıyor" iddiasına en net yanıt
İran’ın füzenin üstüne koyduğu fotoğraf Trump’ı sinirlendirecek İran'ın füzenin üstüne koyduğu fotoğraf Trump'ı sinirlendirecek

14:01
Şampiyonlar Ligi’ne damga vuran sunucu bıçak altına yattı
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran sunucu bıçak altına yattı
13:39
Alaattin Kadayıfçıoğlu neredeyse damadı oluyordu Hakan Ural’dan imalı sözler
Alaattin Kadayıfçıoğlu neredeyse damadı oluyordu! Hakan Ural'dan imalı sözler
13:01
İşte İsrail’in kabusu olan o füze: Demir Kubbe’yi delip geçti
İşte İsrail'in kabusu olan o füze: Demir Kubbe'yi delip geçti
12:37
Kuyumcularda altın kalmadı Dükkanın camına asılan yazı bomba
Kuyumcularda altın kalmadı! Dükkanın camına asılan yazı bomba
12:18
Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı İşte aylık geliri ve savunması
Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri ve savunması
11:50
Bahçeli’den parti grubunu ayağa kaldıran sözler: Asıl rejim değişikliği o ülkede olmalıdır
Bahçeli'den parti grubunu ayağa kaldıran sözler: Asıl rejim değişikliği o ülkede olmalıdır
