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Ortağını öldüren şüpheli tutuklandı

Sapanca'da bir iş ortağını başından vurarak öldüren şüpheli tutuklandı.

27.12.2023 - 12:04,
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SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde ortağı Selahaddin Dayıcık'ı (42) kamyonetin içerisinde başından tabancayla vurarak öldüren Furkan Bayrak (23) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, dün gece saatlerinde Sapanca ilçesine bağlı Göl Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki 01 BF 637 plakalı kamyonetin içerisinde bulunan Selahaddin Dayıcık, ortağı olan Furkan Bayrak tarafından aracın içerisinde tabancayla başından vurularak öldürüldü. Olayın ardından Dayıcık'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sapanca Devlet Hastanesi morguna, ardından da Korucuk Devlet Hastanesi Ön Otopsi Merkezine kaldırıldı.

İş ortağını öldüren Furkan Bayrak, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bayrak ile Dayıcık'ın bahçe çit işleri yaptıkları öğrenildi. Bayrak, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)

Ortağını öldüren şüpheli tutuklandı
Kaynak: DHA
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