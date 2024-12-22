Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısından Mobbing İddialarına Yanıt - Son Dakika
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Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısından Mobbing İddialarına Yanıt

Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısından Mobbing İddialarına Yanıt

Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyit Zorlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Faruk Kanca'nın mobbing iddialarına tepki gösterdi ve belediyedeki huzurlu çalışma ortamını vurguladı.

22.12.2024 11:34  Güncelleme: 11:37
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(TRABZON)- Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyit Zorlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Faruk Kanca'nın "Kendi dönemlerinde işe alınan personele mobbing uygulandığı ve tuvalet temizletildiği" sözlerine tepki göstererek, "Belediyemizde çalışanlarımız arasında, sizin söylediğinizin tam aksine huzurlu ve mutlu bir çalışma ortamı var. Birçok personelimiz, 'Siz göreve geldikten sonra belediyeye huzur geldi' diyor" dedi.

Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyit Zorlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Faruk Kanca'nın "Kendi dönemlerinde işe alınan personele mobbing uygulandığı ve tuvalet temizletildiği" iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Belediye'nin hizmetleriyle gündeme gelmesinin hazmedilemediğini ve mantık dışı konularla polemik üretilmeye çalışıldığını belirten Zorlu, "'Biz hizmette yarışalım' dedikçe onlar polemik üretmeye çalışıyorlar. Hemen her gün toplanıp 'Bugün Ortahisar Belediyesi'ni nasıl karalasak' diyerek günlerini geçiren organize ekip, mantık dışı, akıl almayan, çirkin iddialar ortaya atıyor. Mesnetsiz, tutarsız ve mantıkdışı iddialarla kendilerini oyaladıkları yetmiyormuş gibi bizleri de oyalamaya çalıyorlar ve her türlü yolu mübah görüyorlar" dedi.

"Sizin döneminizde tuvaletleri kimse temizlemiyor muydu?"

Kanca'nın "Masa başında görevli personeli tuvalete veriyorlar" iddiasına Zorlu, "Sayın Kanca, siz tuvaletleri temizleyenleri küçümsüyor musunuz? Sizin döneminizde tuvaletleri kimse temizlemiyor muydu? Bahsettiğiniz gibi bir durum da kesinlikle söz konusu değildir. Sözleriniz baştan aşağıya iftira, baştan aşağıya tutarsızlık içeriyor. Müddei iddiasını ispatla mükelleftir. İddianızı ispatlamanızı bekliyoruz. Siyasetin de bir seviyesi vardır, işi tuvalet temizliğine kadar getirdiniz. Sizlere en güzel cevabı, bizler yönetime geldik diye her gün şükreden, çağırmanıza rağmen Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne gelmek istemeyen, personelimiz verecektir" diyerek tepki gösterdi.

"Personelimiz, 'Siz göreve geldikten sonra belediyeye huzur geldi' diyor"

Zorlu, şöyle devam etti:

"'Biz kimseye mobbing yapmadık' diyorsunuz ama başta CHP'li belediyeler olmak üzere, bütün muhalif belediyelere 'silkele' talimatıyla nasıl mobbing uyguladığını bütün Türkiye görüyor. Sizden olmayana, sizin gibi düşünmeyene yıllardır neler yaptıklarınızı yazmaya kalem, kağıt yetmez. Ayrıca, 'Bizim zamanımızda işe alınan personel' derken neyi kastediyorsunuz? Bütün personel zaten sizin zamanınızda işe alınmadı mı? Belediyemizde çalışanlarımız arasında, sizin söylediğinizin tam aksine huzurlu ve mutlu bir çalışma ortamı var. Birçok personelimiz, 'Siz göreve geldikten sonra belediyeye huzur geldi' diyor. Bunu söyleyenler sizin zamanınızda işe girenler Sayın Kanca, sanırım bu cevap size yeter de artar.

"Sizin döneminiz bitmiştir, önümüzden çekilin, hizmete odaklanmamızı engellemeyin"

"Sayın Kanca, yoksa siz, 'Bizim oluşturduğumuz kadroları değiştirmeyin' mi demek istiyorsunuz? İyi de AK Partili Murat Zorluoğlu'nun Büyükşehir'de kurduğu kadroları seçimden hemen sonra siz niye değiştirdiniz? Murat Zorluoğlu'nun ekibinden neden kimseyi bırakmadınız? Sayın Genç, neden Zorluoğlu'nun ekibiyle çalışmadı? Aynı partiden olduğunuz halde bunları yapıyorsanız, sizin başka bir partiden belediyeyi devralmanızı düşünemiyoruz. Nitekim CHP'li Belediye Başkanı Volkan Canalioğlu'ndan sonra gelen AK Partili yönetimin belediye kadrolarını hangi yöntemlerle istifaya zorlandığını, o baskılara direnen ve halen belediyemizde çalışan personelimiz gelin de sizlere anlatsın. Biz de çıkıp bunları mı anlatalım? Geçmişte çok büyük hatalarınız olmuş olabilir, sizin döneminiz bitmiştir, bunu kabullenin ve şimdi önümüzden çekilin, hizmete odaklanmamızı engellemeyin."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısından Mobbing İddialarına Yanıt - Son Dakika

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