Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Ortahisar Muhtarlar Derneği'nin 4. Olağan Genel Kurulu'na katıldı - Son Dakika
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Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Ortahisar Muhtarlar Derneği'nin 4. Olağan Genel Kurulu'na katıldı

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Ortahisar Muhtarlar Derneği\'nin 4. Olağan Genel Kurulu\'na katıldı

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Ortahisar Muhtarlar Derneği'nin 4. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Kaya, genel kurulda muhtarlığın önemine vurgu yaparak, muhtarlarla çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Ayrıca, muhtarlık binalarının yapımı ve kırtasiye yardımlarının düzenli olarak devam edeceğini ifade etti. Genel Kurula, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı ve diğer ilgililer de katıldı.

08.05.2024 18:28
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Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Ortahisar Muhtarlar Derneği'nin 4. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kaya, Ortahisar Belediyesi Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda muhtarlığın önemine işaret etti.

Kaya, hizmet etmeye talip olduklarını belirterek, "24 saat telefonumun, gönlümün ve kapımın sizlere açık olduğunu biliyorsunuz. Muhtarlar, mahallelerde bizim çalışma arkadaşlarımızdır." ifadelerini kullandı.

Kaya, muhtarlık binası olmayan mahallelerde talep sırasına göre binaları hızla yapacaklarını aktardı.

Muhtarlıklara her yıl düzenli olarak kırtasiye yardımı yapacaklarını vurgulayan Kaya, şu değerlendirmede bulundu:

"Ahmet Metin Genç başkanımız döneminde uygulanan, muhtarlıklarımıza yapılan elektrik, su ve internet destekleri kesintisiz devam edecek. Biz bu uygulamaları arttırarak devam edeceğiz. Çünkü muhtarlarımızın mahallelerdeki önemini çok iyi biliyoruz."

Genel Kurula, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Selahaddin Çebi, MHP Ortahisar İlçe Başkanı Salih Akkoç, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

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