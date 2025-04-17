Ortahisar Belediye Başkanı Kaya, Kıbrıs Gazilerini ve Şehit Ailelerini Ağırladı

(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, tarihi ve kültürel yerleri ziyaret etmek üzere Van'dan Trabzon'a gelen Kıbrıs gazileri ve şehit ailelerini ağırladı. Başkan Kaya, "Kıbrıs bugün Türk yurduysa, bunda sizlerin çok büyük emeği ve hakkı var. Size olan borcumuzu ödememiz mümkün değil" dedi.

Başkan Kaya, Trabzon Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şeref İşler'in daveti üzerine Van'dan Trabzon'a gelen Kıbrıs gazileri ve şehit ailelerini Kent Mutfağı'nda ağırladı.

Ortahisar Belediyesi ana hizmet binası içerisindeki akşam yemeği organizasyonuna Belediye Başkan Yardımcıları Cüneyit Zorlu, Mustafa Özer İskender ve Ernul Arslan, ORBEL A.Ş. Genel Müdürü Celal Akaç, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, CHP Ortahisar Kadın Kolları Başkanı Şennur Güler Özkan, Ortahisar İlçe Müftüsü Özcan Yılmaz, Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Yunus Karaman, Muharip Gaziler Derneği Van Şube Başkanı Cafer Uğur, Trabzon Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şeref İşler, Kıbrıs gazileri ve şehit aileleri katıldı.

Gazileri ve şehit ailelerini ağırlamaktan onur duyduğunu belirten Kaya, şöyle konuştu:

"Gazilerimize borcumuzu ödeyemeyiz"

"Gazilerimiz ile aynı sofrada buluşmaktan, aynı sofrayı paylaşmaktan büyük mutluluk duydum. Bugün Kıbrıs vatanımızsa, Türk yurduysa, bunda sizlerin çok emeği ve hakkı var. Hepinizden Allah razı olsun. Her zaman başımızın üstünde yeriniz var. Ne zaman isterseniz burada, yani kendi evinizde sizleri rahat ettirmek hepimizin boynunun borcudur. Size olan borcumuzu ödememiz mümkün değil, çünkü vatan mücadelesi için kan akıttınız, gazi oldunuz, arkadaşlarınızı şehit verdiniz. Bu hepimizin onur madalyasıdır. Tekrar şehrimize, soframıza hoş geldiniz, onur verdiniz."

Programın açılış konuşmasını yapan Trabzon Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şeref İşler, misafirperverliği dolayısıyla Kaya'ya teşekkür etti.

Muharip Gaziler Derneği Van Şube Başkanı Cafer Uğur da "Bütün gazilerimiz adına, bu akşam bizleri misafir eden Ortahisar Belediye Başkanımıza, yardımcılarına, müdürlerine ve çalışma arkadaşlarına gösterdikleri ilgi ve misafirperverlik için teşekkür ediyorum" dedi.

Programın sonunda Başkan Kaya ve Muharip Gaziler Derneği Van Şube Başkanı Cafer Uğur, ziyaretin anısına birbirlerine çeşitli hediyeler verdi.