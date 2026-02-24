Trabzon'un Kurtuluşunun 108. Yılı Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzon'un Kurtuluşunun 108. Yılı Kutlandı

24.02.2026 13:39  Güncelleme: 14:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, “Trabzon’umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 108’inci yıl dönümünü kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu toprakların bağımsızlığı için canlarını veren aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” dedi.

(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, " Trabzon'umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümünü kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu toprakların bağımsızlığı için canlarını veren aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

Kaya, Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Mesajında birlik, beraberlik ve bağımsızlık vurgusu yapan Kaya, 1. Dünya Savaşı'nda emperyalist devletlerin Türkleri Anadolu'dan sürmek için amansız bir saldırı başlattığını, 18 Nisan 1916'da işgal edilen Trabzon'un da 24 Şubat 1918'e kadar acı, gözyaşı ve yokluklarla dolu çok zor yıllar geçirdiğini söyledi.

Kaya mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"1. Dünya Savaşı'nda, Türk Milletini bu topraklardan tamamen kazıyıp atmak isteyen emperyalistlerin acımasız saldırılarına karşı, Trabzon, vatan savunmasının kilit taşlarından biri olmuştur. Çanakkale'de, Sarıkamış'ta binlerce yiğit Trabzonlu, bu vatan için can vermiş, Trabzon Lisesi, cepheye gönderdiği öğrencilerin şehit olması sebebiyle üç dönem mezun verememiş, yoklama kağıtlarına 'Geri dönemediler' yazılmıştır.?"

1. Dünya Savaşı'nda Ruslar, doğudan şehrimize doğru girmeye başlamış, yöre halkından oluşan birliklerimizin direnişine rağmen bölgedeki Ermeniler ve Rumların da desteğiyle ilerleyiş durdurulamamış ve Trabzon, 18 Nisan 1916'da işgal edilmiştir. Şehirde kalan halk, işgal süresi boyunca hem Rusların hem de Ermeni çetelerinin baskı ve işkencelerine maruz kalırken, muhacir olarak şehri terk eden Trabzonlular da bu göç sırasında çok büyük acılar yaşamış, on binlercesi bir daha memleketine geri dönememiştir.

Ruslar, 18 Aralık 1917'de yapılan Erzincan Antlaşması gereğince çekilme kararı almış ancak antlaşmaya uymayan Ermeni çetelerinin halkımıza karşı katliamlara başlaması üzerine ordumuz harekete geçmiştir. Trabzon ve çevresi kısa sürede çetelerden temizlenerek yaklaşık 2 yıl süren acı ve gözyaşı dolu bu esaret, nihayet 24 Şubat 1918 tarihinde sona ermiş, Trabzon'umuz yeniden özgürlüğüne kavuşmuştur.

Bağımsızlık uğrunda verilen canlara, yaşanan büyük acılara bakarak geçmişten ders alacak, geleceğe de birlik ve beraberlik içinde yürüyeceğiz. Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bizlere bıraktığı bu kutsal mirası ve bağımsızlık ruhunu gelecek nesillere aktaracak ve bu mirasa bütün gücümüzle sahip çıkacağız. Güzel şehrimiz Trabzon'da ve vatanımızın her bir karışında, şanlı bayrağımızı sonsuza dek gururla dalgalandıracağız.

Bu duygu ve düşüncelerle; Trabzon'umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümünü kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu toprakların bağımsızlığı için canlarını veren aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Ahmet Kaya, Ortahisar, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'un Kurtuluşunun 108. Yılı Kutlandı - Son Dakika

Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı
Süleyman Soylu ve Özgür Özel arasındaki davada karar bozuldu Süleyman Soylu ve Özgür Özel arasındaki davada karar bozuldu
Kabine’deki değişiklikle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken mesaj Kabine'deki değişiklikle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj
Yapay zeka “Hırsız“ dedi, alışveriş yapan yaşlı adam kabusu yaşadı Yapay zeka "Hırsız" dedi, alışveriş yapan yaşlı adam kabusu yaşadı
Münih’te havacılık skandalı: 500 yolcu uçaklarda rehin kaldı Münih'te havacılık skandalı: 500 yolcu uçaklarda rehin kaldı
Kurtulmuş’tan terörsüz Türkiye mesaisi İşte ziyaret edeceği partiler Kurtulmuş'tan terörsüz Türkiye mesaisi! İşte ziyaret edeceği partiler

16:51
Fener maçından çıkan Şevket Çoruh sorulan soruya tek kelimelik yanıt verdi
Fener maçından çıkan Şevket Çoruh sorulan soruya tek kelimelik yanıt verdi
16:35
Galatasaray’a karşı oynayacak mı Juventus’ta Kenan Yıldız gelişmesi
Galatasaray'a karşı oynayacak mı? Juventus'ta Kenan Yıldız gelişmesi
16:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya’da destan yazdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık
16:02
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00’den sonra para transferi yapamayacak
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00'den sonra para transferi yapamayacak
15:41
CHP kurultay davası ve İBB davalarının birleştirilmesine ret
CHP kurultay davası ve İBB davalarının birleştirilmesine ret
15:29
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyordu, rapora rağmen beraat etti
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyordu, rapora rağmen beraat etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 16:56:13. #7.11#
SON DAKİKA: Trabzon'un Kurtuluşunun 108. Yılı Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.