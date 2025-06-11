Ortahisar Belediye Başkanı Kaya, Uzun Sokak'ta Cephe Sağlıklaştırma Projesinin Yaz Sonrasına Bırakılmasını İstedi

(TRABZON) - Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi'nde konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Uzun Sokak'ta yürütülecek cephe sağlıklaştırma projesinin turizmin hareketlendiği bir döneme denk gelmesinin esnafı mağdur edeceğine dikkati çekerek, "Bu çalışmaları, yaz aylarının sonuna doğru planlarsak esnafımızın bu süreci sıkıntısız geçirmesini sağlamış oluruz" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi haziran ayı toplantılarının ikinci oturumu bugün yapıldı. Toplantıda Uzun Sokak cephe sağlıklaştırmasına ilişkin maddenin görüşülmesi sırasında söz alan Kaya, söz konusu çalışmalar nedeniyle bölgedeki esnafın mağdur edilmemesini istedi.

Kaya, "Trabzon'umuz bir turizm kenti haline geldi. Buna bağlı olarak da şehir nüfusumuz yaz aylarında artıyor. Kış boyunca iş yapamayan esnafımız bu aylarda iş yapmaya başlıyor. Cephe sağlıklaştırmaya yönelik işlerimizin planlamasını yaparken lütfen bunu da göz ardı etmeyelim. Bu çalışmaları, yaz aylarının sonuna doğru planlarsak esnafımızın bu süreci sıkıntısız geçirmesini sağlamış oluruz" diye konuştu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Cüneyit Zorlu ise Uzun Sokak cephe sağlıklaştırma projesi kapsamında yapılacak taban kaplamasına ilişkin soru sordu. Zorlu, Kostaki Konağı'na ulaşımın sağlandığı Şehit Onur Fikret Dülger Caddesi'nin taban onarım işinin de hızla yapılması gerektiğini belirtti.

Konuşmasının devamında yolların bakımı, temizliği ve çöplerin toplanması konusunda değerlendirmelerde bulunan Zorlu, çöp aktarım istasyonundaki yaşanan sorunları dile getirerek, şunları söyledi:

"Bir çöp aracımız 1,5-2 saatte boşaltılıyor. Bu bir iş yavaşlatma mıdır"

"Bu işleri Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı söylendi ama Ortahisar Belediyesi olarak biz yapıyoruz. Bu konuda bir problemimiz var. Çöp aktarımında 20 dorse varken 12'si çalışıyor. Sekiz ise değişik sebeplerden ötürü ki ekonomik sebeplerden dolayı olduğunu söylüyorlar, çalışmıyor. Bir çöp aracımız 1,5-2 saatte boşaltılıyor. Bu bir iş yavaşlatma mıdır? Yaz ayları geldi özellikle kırsalda yoğun bir nüfus artışı var bunun çöp üzerinde de etkisini göreceğiz. O yüzden bu sorunun acilen giderilmesi lazım."