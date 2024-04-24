Ortahisar Belediye Başkanı Trabzon Akvaryum ve Kuş Parkı'nda incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Ortahisar Belediye Başkanı Trabzon Akvaryum ve Kuş Parkı'nda incelemelerde bulundu

Ortahisar Belediye Başkanı Trabzon Akvaryum ve Kuş Parkı\'nda incelemelerde bulundu

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon Akvaryum ve Kuş Parkı'nı ziyaret ederek görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaya, turizm sezonu öncesinde tespit ettikleri eksiklikleri hızla giderme sözü verdi. Turizmin Trabzon ekonomisi için büyük önem taşıdığını vurgulayan Kaya, turizm gelirlerinde ciddi artışlar yaşandığını belirtti. Kaya, kenti turizm sezonuna en iyi şekilde hazırlama gayretinde olduklarını da ifade etti.

24.04.2024 15:03
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Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon Akvaryum ve Kuş Parkı'nda incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kaya, Trabzon Akvaryum ve Kuş Parkı'nı ziyaret ederek görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Ahmet Kaya, tespit ettikleri eksiklikleri turizm sezonu öncesinde hızla gidereceklerini belirtti.

Trabzon ekonomisi için turizmin son yıllarda giderek artan bir değer haline geldiğinin altını çizen Kaya, şu değerlendirmede bulundu:

"Turizm, Trabzon ve bölge ekonomisi için büyük önem taşıyor. Trabzon'umuzu ziyaret eden turist sayısında ve buna bağlı olarak da turizm gelirlerimizde çok ciddi artışlar yaşanıyor. Bu bizi çok mutlu ediyor. Turizm, şehrimizde çok büyük bir ekonomik girdi yaratan ve istihdam oluşturan bir sektör. Sektörü elbirliğiyle daha yukarılara taşımak için yerel yönetimler olarak bizlere de önemli sorumluluklar düşüyor."

Kaya, kenti turizm sezonuna en iyi şekilde hazırlamanın gayretinde olduklarını da ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ortahisar Belediye Başkanı Trabzon Akvaryum ve Kuş Parkı'nda incelemelerde bulundu - Son Dakika

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