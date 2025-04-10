Ortahisar Belediyesi 2024 Yılı Faaliyet Raporu Oy Birliğiyle Kabul Edildi - Son Dakika
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Ortahisar Belediyesi 2024 Yılı Faaliyet Raporu Oy Birliğiyle Kabul Edildi

Ortahisar Belediye Meclisi, 2024 Yılı Faaliyet Raporu'nu meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul etti. Belediye Başkanı vekili Celal Akaç, kırsaldaki tarımsal faaliyetleri desteklemek amacıyla yakın zamanda bir kadın kooperatifi kurulacağını duyurdu.

10.04.2025 17:44
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(TRABZON)- Ortahisar Belediyesi'nin 2024 Yılı Faaliyet Raporu, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Belediye Başkanvekili Celal Akaç başkanlığında başlayan görüşmelerde, İmar Komisyonu'ndan gelen gündem maddeleri ve belediyenin bir yıllık çalışmalarını içeren rapor görüşüldü.

Ortahisar Belediye Meclisi, nisan ayı toplantılarının son birleşimini gerçekleştirdi. Belediye Başkanvekili Celal Akaç başkanlığında başlayan görüşmelerde ilk olarak İmar Komisyonu'ndan gelen gündem maddeleri, Komisyon Başkanı Can İhsan Bozbaş'ın bilgi vermesinin ardından yapılan oy birliğiyle kabul edildi. Mecliste daha sonra Ortahisar Belediyesi'nin bir yıllık çalışmalarını içeren 2024 Yılı Faaliyet Raporu'nun görüşülmesine geçildi. Görüşmeyi, CHP Grup Başkanvekili Cüneyit Zorlu yönetti. Toplantıda Faaliyet Raporunun sunumu sırasında, ilgili birim müdürleri faaliyetleri ile ilgili, meclis üyelerinin sorularını cevaplandırdı.

"Yakın zamanda bir kadın kooperatifi kuracağız"

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nün faaliyetlerinin görüşülmesi sırasında söz alan ORBEL Genel Müdürü Celal Akaç, yakın zamanda bir kadın kooperatifi kuracaklarını söyledi. Kırsaldaki tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini dile getiren Akaç, "Ortahisar Belediyesi olarak kırsal alandaki 44 mahallemizde bitkisel ve hayvansal üretimi geliştirmeye yönelik özel çalışmalarımız var. Buradaki üretimi artırdıktan sonra da belediyenin oluşturacağı altyapıyla bir pazar alanı yaratmayı düşünüyoruz. Bunun için de yakın zamanda bir kadın kooperatifi kuracağız. Yani burada hem kadınların üretime katılmasını sağlamak üzere bir altyapı oluşturacağız hem de belediyenin teşviki sonrasında üretim faaliyetlerini geliştirerek artıracak bir içsel mekanizma geliştiriyoruz. Büyük olasılıkla bir sene içerisinde bitkisel ve hayvansal üretimi teşvik eden, buna altyapı hazırlayan bir planlamayı Ortahisar halkının hizmetine sunmuş olacağız" dedi.

Ortahisar Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Abdurrahman Kınalı ise "Ortahisar Belediyesi 2024 yılı faaliyet raporunu tartıştık, bütün birim müdürlerine, çalışma arkadaşlarına hazırlamış oldukları bu rapor için teşekkür ediyorum, emeklerine sağlık diyorum. Şahsım ve grubum adına, hayırlara vesile olması temennisinde bulunuyorum" diye konuştu.

"Bütün emekçi kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum"

AK Parti Grup Başkanvekili Yavuz Şanver de "Mali İşler Müdürlüğü başta olmak üzere bütün birim müdürlerine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. 2024 Yılı Faaliyet Raporu'nda bir takım eksiklikler olsa da, 2025 yılında bu eksikliklerin tamamlanması ve Trabzon'umuza çok daha iyi hizmetlerin yapıldığı bir yıl olması temennisiyle, teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Celal Akaç, "Öncelikle görüş ve önerileri ile bu sürece katkı sağlayan meclis üyelerimize, grup başkanvekillerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Bu raporun hazırlanmasında emeği geçen birim amirlerimize, ilgili birimlerde çalışan kardeşlerimize, o faaliyetlerle ilgili hizmetleri üreten bütün emekçi kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Meclis Başkanvekili Zorlu, Grup Başkanvekillerine teşekkür ederek, 2024 Yılı Faaliyet Raporu'nu oylamaya sundu. Yapılan oylamada, 2024 Yılı Faaliyet Raporu meclis üyelerinin oybirliğiyle kabul edildi.

"Şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkesi doğrultusunda bu çalışmayı yaptık"

Başkanvekili Zorlu, raporun kabul edilmesinin ardından yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bugün belediyemizin geçtiğimiz yıla ait faaliyet raporunu detaylı olarak ele aldık. Şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkesi doğrultusunda bu çalışmayı yaptık. Birim müdürlerimiz de, sizlerin sorularınızı cevaplandırdılar. Görüş ve önerileriyle bizlere destek olan bütün meclis üyelerimize tekrar teşekkür ediyorum. Eleştiriler bizim için yol gösterici olacaktır. Bu anlamda çalışmalarımızı nasıl daha ileriye ve iyiye taşıyabileceğimiz konusunda çalışmaya devam edeceğiz. İlgili birim müdürlerimizi ve çalışanlarımızı da bu konuda teşvik edeceğiz. Belediyemizin tüm çalışanlarına, bu raporu hazırlayan tüm birim müdürlerimize ve katkı sağlayanlara teşekkür ediyoruz."

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Kaynak: ANKA

Ortahisar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ortahisar Belediyesi 2024 Yılı Faaliyet Raporu Oy Birliğiyle Kabul Edildi - Son Dakika

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