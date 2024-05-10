Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, altyapı çalışmalarına ağırlık verecek - Son Dakika
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Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, altyapı çalışmalarına ağırlık verecek

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, altyapı çalışmalarına ağırlık verecek

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Ortahisar'ı daha cazip hale getirmek için başta yollar olmak üzere altyapı çalışmalarına ağırlık vereceklerini belirtti. Fen İşleri Müdürlüğü'nün hazırladığı programı eksiksiz tamamlamak için büyük gayretle çalışmalarını sürdüren Kaya, nüfus yoğunluğunun çok olduğu mahallelerde ve turistlerin en çok ziyaret ettiği alanlarda altyapı ve yol sorunlarını büyük ölçüde tamamladıklarını ifade etti. Belediye olarak halkın memnuniyetini ve beklentilerini ön planda tuttuklarını vurgulayan Kaya, yeni dönemde sivil toplum kuruluşları ve diğer kent paydaşlarıyla işbirliği içinde çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

10.05.2024 16:47
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Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Ortahisar'ı daha cazip hale getirmek için başta yollar olmak üzere altyapı çalışmalarına ağırlık vereceklerini belirtti.

Kaya, yaptığı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü'nün şehirdeki altyapı sorunlarını çözmek için hazırladığı programı eksiksiz tamamlamak için büyük gayretle çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Yeni bir turizm sezonunun başlangıcında olunduğuna işaret eden Kaya, "Bunun bilinciyle Ortahisar'ımızın nüfus yoğunluğunun çok olduğu mahallelerde ve turistlerin en çok ziyaret ettiği alanlarda altyapı ve yol sorunlarını büyük ölçüde tamamlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaya, bir yandan asfaltlama, bir yandan da betonlama çalışmalarıyla yol sorunlarını en asgari düzeye indirmenin gayretinde olduklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Halkımıza taahhüt ettiğimiz sözler doğrultusunda Ortahisar'ımızı daha yaşanabilir ve daha cazip hale getirmek için belediyemizin bütün imkanlarını seferber etmiş durumdayız. Halkımızın belediyemizden memnuniyeti ve beklentileri her şeyin üstündedir. Yeni dönemde vatandaşların yaşam konforunu en üst seviyeye çıkarmak için kentimizdeki sivil toplum kuruluşları ve diğer kent paydaşlarımızla birlikte eşgüdüm halinde çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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