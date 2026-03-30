Ortahisar Belediyesi, "Engelsiz Yaşam Parkı"Nı Hizmete Açtı. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

30.03.2026 17:26  Güncelleme: 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi'nin özel gereksinimli bireylerin sosyal ve kültürel hayata katılımını artırmak ve çeşitli etkinlikler yoluyla yeteneklerini geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği "Engelsiz Yaşam Parkı" bugün itibarıyla hizmete açıldı. Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "İstiyoruz ki bu şehirde bütün vatandaşlarımızla birlikte huzur içinde, kardeşçe ve mutlu bir biçimde yaşayalım" dedi.

"Engelsiz Ortahisar" hedefiyle toplumun tüm kesimlerine yönelik birçok hizmet yürüten Ortahisar Belediyesi, dezavantajlı bireylerin yaşam koşullarını iyileştirmek ve sosyal hayata katılımlarını kolaylaştırmak için önemli bir projeyi daha hayata geçirdi."

Özel bireyler ve dezavantajlı gruplar için yapılan ve içerisinde kütüphane, beceri atölyeleri, kafeterya, oyun alanları ve rekreasyon alanları gibi sosyal ve kültürel etkinlik alanları bulunan Engelsiz Yaşam Parkı, bugün düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Törene Başkan Kaya'nın yanı sıra Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Ortahisar Belediye Başkan Yardımcıları Cüneyt Zorlu, Alper Öztürk, Celal Akaç, Ernul Arslan, Mustafa Özer İskender, Belediye Meclis Üyeleri, Trabzon Muhtarlar Federasyonu Başkanı Bekir Aktürk, Trabzon Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şeref İşler, Ortahisar Ziraat Odası Başkanı Mustafa Bekar, siyasi partilerin, kamu kurumlarının ve engelli derneklerinin temsilcileri, özel eğitim kurumlarının yönetici, öğretmen ve öğrencileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, özel bireyler ve aileleri ile vatandaşlar katıldı.

Açılış töreninde konuşan Kaya, özel bireyler ve aileleri için çok önemli bir ihtiyaca cevap verecek Engelsiz Yaşam Parkı'nı Trabzon'a kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. "Engelli bireylerin özgür, eşit ve mutlu bireyler olarak yaşaması hepimizin sorumluluğunda" diyen Kaya, şöyle konuştu:

"Bugün Trabzon'umuzda resmi kayıtlara göre yaklaşık 18 bine yakın özel gereksinimli vatandaşımız yaşıyor. Ancak bu verinin doğru olmadığı kanaatindeyim. Çünkü istatistiklere göre nüfusun yüzde 6-7 nispetinde bir kısmının engelli varlığından bahsediliyor. Buradan yola çıktığımızda 820 bin nüfuslu Trabzon'umuzda en az 50 ile 56 bin arasında özel gereksinimli, engelli ve yardıma muhtaç vatandaşımızın olduğu gerçeğiyle karşılaşıyoruz. Ancak birçoğu kayıt altında değil ya da raporları olmadığı için bu rakam kayıtlarda 15-18 bin arasında görünüyor. Hal böyle iken; bizlerle birlikte yaşayan, hayatı paylaşan özel bireylerimizin de hayata tutunması, bizler gibi özgür, eşit ve mutlu bireyler olarak yaşaması hepimizin sorumluluğundadır."

"Belediyecilik vatandaşın derdine derman olmaktır, bütün vatandaşları eşit kılabilmektir"

Belediyeciliğin sadece yol, köprü, inşaat işleri ve büyük projeler yapmak olmadığının altını çizen Kaya, "Belediyecilik aynı zamanda gönül yapmaktır. Belediyecilik vatandaşın derdine derman olmaktır, bütün vatandaşları eşit kılabilmektir. Geri kalanlara el uzatıp onu yanımıza alıp, onunla birlikte yol yürümektir. Bugün burada bu anlayışla hareket etmenin mutluluğuyla, Engelsiz Yaşam Parkımızı açıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaya sözlerini, şöyle tamamladı:

"Parkımız bizden önce temelleri atılan, biz belediye yönetimini kazanmadan önce hazırlıkları yapılarak inşaatına başlanan bir yerdi. Bu emeği veren, hazırlığı yapan, o zamanki Ortahisar Belediye Başkanımız olan değerli Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine, huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. Biz göreve geldikten sonra aynı duyarlılık ve sorumlulukla bayrağı devraldık ve çalışmalarımızı tamamlayıp, bugün parkımızı hizmete açıyoruz. Parkımızda mola evimiz, çocuklarımızın hoş vakit geçireceği atölyelerimiz, kafeteryamız ve daha birçok ünitelerimiz var. Özel çocuklarımıza hizmet verecek özel öğretmenlerimiz var. İstiyoruz ki bu şehirde bütün vatandaşlarımızla birlikte huzur içinde, kardeşçe ve mutlu bir biçimde yaşayalım. Bugün bunun bir adımı olarak parkımızı açıyoruz. Şehrimize, hepimize hayırlı uğurlu olsun."

Genç de parkın önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini belirterek, şunları söyledi:

"Belediye başkanları olarak halkımızın yaşam standardını yükseltmek için büyük bir gayreti ortaya koyuyoruz. Yönettiğimiz şehrimizde, ilçelerimizde temel bir gayemiz var; vatandaşlarımız mutlu ise mutlu şehir olabiliriz. Bunun yolu da bütün kesimlere hitap eden iş ve icraatlar yapmaktan geçiyor. Çok şükür bu alanda önemli mesafeler kat ettik. Hedefimiz En Mutlu Şehir Ortahisar idi, sağ olsun Ortahisar Belediye Başkanımız da aynı anlayışı devam ettiriyor. Bu mutluluğu sebep olacak mekanlardan biri de bu güzel parkımızdı. Özelikle Meydan bölgesine gelen ailelerimiz yavrularını buraya bırakıp rahat bir nefes alsınlar diye yola çıktık. Yeni gelen yönetim de bu işe sahip çıktı, bu çok güzeldi. Ahmet Kaya Başkanımız da geri kalan kısmını tamamladılar. Bu anlayışla harekete ettikleri için Belediye Başkanımız Ahmet Kaya nezdinde bu işe katkı sunan herkese çok teşekkür ediyor, parkımızın hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu."

Konuşmaların ardından parkın açılışı alkışlar eşliğinde gerçekleştirildi. Açılışın ardından Kaya ve davetliler, parkı gezerek, özel bireylerle fotoğraf çektirdi.

Engelsiz Yaşam Parkı'nda özel bireyler ve dezavantajlı gruplar için kütüphane, beceri atölyeleri, kafeterya, oyun alanları ve rekreasyon alanları gibi birçok sosyal alan bulunuyor. Parkta ayrıca, engelli araçları için ücretsiz şarj istasyonu da yer alıyor. Kent merkezinde ve kolay ulaşılabilir bir noktada bulunan park, özel bireylere keyifli zaman geçirme ve sosyalleşme imkanı sağlarken, ailelere de çocuklarını gönül rahatlığıyla parka bırakıp işlerini halletme olanağı sunuyor.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 17:48:21. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.