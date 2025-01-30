Ortahisar Belediyesi, Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi'ni İmzaladı - Son Dakika
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Ortahisar Belediyesi, Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi'ni İmzaladı

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında Küresel Belediye Başkanları İklim ve Enerji Sözleşmesi'ni imzalayarak Trabzon'da bu sözleşmeyi imzalayan ilk belediye başkanı oldu. Sözleşme ile 2030 yılına kadar sera gazı salınımını yüzde 40 azaltma hedefi belirlendi.

30.01.2025 10:21  Güncelleme: 11:33
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(TRABZON)- Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, 'Küresel Belediye Başkanları İklim ve Enerji Sözleşmesi'ni (Global Covenant of Mayors) imzaladı. Başkan Kaya, Trabzon'da bu sözleşmeyi imzalayan ilk belediye başkanı oldu.

Sürdürülebilir bir çevre için İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nü kuran Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir adım daha attı. Geçen ay yapılan Ortahisar Belediye Meclisi toplantısında, Küresel Belediye Başkanları İklim ve Enerji Sözleşmesi'ni imzalama yetkisi alan Başkan Kaya, sözleşmeyi, makamında imzaladı. Başkan Kaya, dünya genelinde birçok ülkeyi kapsayan ve iklim değişikliğiyle küresel mücadeleyi hedefleyen sözleşmeyi Trabzon'da imzalayan ilk belediye başkanı oldu.

"İklim değişikliği ile mücadelede Türkiye'de öncü şehirlerden biri olma gayreti içerisinde olacağız"

Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özer İskender ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ezgi Kazan'ın da hazır bulunduğu sözleşmenin imza töreninde konuşan Başkan Kaya, hedeflerinin 'daha yaşanabilir, insana ve çevreye duyarlı bir Ortahisar inşa etmek' olduğunu söyledi.

Sürdürülebilir bir çevrenin inşa edilmesinde sera gazı emisyonlarının azaltması gerektiğine vurgu yapan Başkan Kaya, "Bu konudaki hassasiyeti küresel bir alana yayan bu sözleşme, umarım bütün belediyeler ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından imzalanır. Biz, Küresel Belediye Başkanları İklim ve Enerji Sözleşmesi'ni Ortahisar Belediyesi olarak imzaladık, hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonra bu perspektife uygun işler ve çalışmalar gerçekleştireceğiz. Hayata bakış açımız da, yönetim anlayışımız da, ağacın dalına saygı duymayı, börtü böceği dahi incitmemeyi içeren bir anlayışı kapsıyor. Ortahisar Belediyesi olarak üzerimize düşen sorumlulukları gerektiği şekilde yerine getirip iklim değişikliği ile mücadelede Türkiye'de öncü şehirlerden biri olma gayreti içerisinde olacağız" dedi.

Uluslararası mücadeleye katkı sağlayacak

Yerel düzeyde küresel bir çevre politikasını içeren uluslararası sözleşme ile Ortahisar'da yeni çevreci projeler hayata geçirilecek. Ortahisar Belediyesi, 2030 yılına kadar sera gazı salınımını yüzde 40 azaltma, 2053'e kadar da 'karbonsuz kent' unvanına ulaşma hedefi ile çalışmalarını sürdürecek. Belediye ayrıca bu imza ile geleceği tehdit eden iklim değişikliği ve enerji krizine karşı yapacağı çalışmalarla uluslararası mücadeleye katkı sağlayacak. Küresel Belediye Başkanları İklim ve Enerji Sözleşmesi ile dirençli şehir vizyonunu benimseyen Ortahisar Belediyesi, bu kapsamda yerel toplumu iklim değişikliği ile mücadeleye daha güçlü bir şekilde dahil edebilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ortahisar Belediyesi, Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi'ni İmzaladı - Son Dakika

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