Ortahisar Belediyesi meclis toplantısında teröre tepki gösterildi

Ortahisar Belediyesinin 2024 yılı ilk meclis toplantısında terör kınandı.

Ortahisar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2024 yılı ilk meclis toplantısı Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç yönetiminde gerçekleştirildi.

Başkan Genç, meclis gündemine geçilmeden önce, mecliste temsilcisi bulunan siyasi partilerin imzaladığı teröre karşı kınama bildirisini okuttu.

AK Parti Grup Başkanvekili Hüseyin Canım, CHP Grup Başkanvekili Turgay Şahin, MHP Grup Başkanvekili Süleyman Tomaç, İYİ Parti Meclis Üyesi Burhan Bekar ile bağımsız meclis üyesi Davut Çakıroğlu'nun imzaladığı bildiride şu ifadelere yer verildi:

"2023 yılını geride bıraktığımız son günlerde milletimizi derinden yaralayan hain terör saldırılarında 12 vatan evladımızı şehit verdik. Bölücü terör örgütü PKK'nın, ülkemizin birlik ve bütünlüğüne karşı yürüttüğü hain saldırıların hiçbir zaman amacına ulaşamayacağını belirtmek isteriz. Türk milleti, vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un da dediği gibi 'Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez, toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez.' inancıyla hareket eden, birbirine kenetlenmesini bilen, güçlü, asil ve kahramanlığın hikayesini defalarca yazmış köklü bir millettir. Hain terör örgütlerinin saldırıları ve onların sempatizanlarının açıklamaları bizim birlikteliğimizi bozamayacaktır. Buradan bir kez daha gür bir sesle söylemek isteriz ki Türkiye teröre boyun eğmedi, eğmeyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle terör saldırılarında şehadete kavuşan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve yüce milletimize başsağlığı diliyoruz. Şimdiye kadar şehit verdiğimiz tüm ecdadımızı da rahmet, minnetle ve saygıyla bir kez daha yad ediyoruz."

Belediye Başkanı Genç, hain terör örgütü PKK'yı şiddetle lanetlediklerini vurgulayarak, "Ancak onların ipini elinde bulunduranları da buradan lanetliyoruz. Ceddimizin kanlarıyla beraber bize emanet edilen bu aziz vatan için mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Bir karışı için, bir çakıl taşı için olmak üzere devam edecektir inşallah." ifadesini kullandı.

Daha sonra gündem maddelerine geçilen toplantıda, yapılan oylamayla Tahsin Bayrak, Hayati Yavuz, Hasan Yılmaz, Semih Bulutoğlu ve Ertuğrul Akbulut yeniden Denetim Komisyonu üyeliğine seçildi.