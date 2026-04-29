Ortahisar Belediyesi'nden Esnafın Talebine Hızlı Yanıt… Başkan Kaya: "Bizler Sizler İçin Varız"

(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, sosyal medyada paylaştığı video aracılığıyla dükkanının önündeki mazgalın onarılmasını isteyen Recep Aydın isimli esnafın talebine yanıt verdi. Fen İşleri Müdürlüğü'nün çalışmasıyla sorun kısa sürede çözüme kavuşturulurken, yapılan çalışmayı inceleyen Kaya, "Haberdar olduğumuz her sorun, talep ve ihtiyacı anında gidermeye gayret ediyoruz. Bizler sizler için varız" dedi.

Ortahisar Belediyesi, ilçe genelinde vatandaşlardan gelen talepleri hızlı bir şekilde değerlendirerek çözüme kavuşturmaya devam ediyor. Kemeraltı Çarşısı'nda esnaflık yapan Recep Aydın tarafından sosyal medya üzerinden dile getirilen mazgal sorunu, Kaya'nın talimatıyla kısa sürede giderildi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yayalar için tehlike oluşturan mazgalı yenileyerek sorunu ortadan kaldırdı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Kaya, Kemeraltı Çarşısı'na giderek yapılan çalışmayı yerinde inceledi.

Sorunu gündeme getiren Recep Aydın, yıllardır çözüm bekleyen problemin kısa sürede giderilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kaya'ya teşekkür etti. Aydın, "Allah razı olsun. 6 yıldır buradayım ve bu mazgal kırık bir vaziyette bekliyordu. Ekibiniz 2,5 saatlik çok hızlı bir müdahale ile burayı çok güzel bir hale getirdi. Çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Kaya ise "Haberdar olduğumuz her sorun, talep ve ihtiyacı anında gidermeye gayret ediyoruz. Bu tür talepleri karşılayıp sizlerin duasını almak bizleri mutlu ediyor. Bizler sizler için varız" diye konuştu.