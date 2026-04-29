Ortahisar Belediyesi'nden Esnafın Talebine Hızlı Yanıt… Başkan Kaya: "Bizler Sizler İçin Varız" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ortahisar Belediyesi'nden Esnafın Talebine Hızlı Yanıt… Başkan Kaya: "Bizler Sizler İçin Varız"

29.04.2026 17:36  Güncelleme: 18:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, sosyal medyada paylaştığı video aracılığıyla dükkanının önündeki mazgalın onarılmasını isteyen Recep Aydın isimli esnafın talebine yanıt verdi. Fen İşleri Müdürlüğü’nün çalışmasıyla sorun kısa sürede çözüme kavuşturulurken, yapılan çalışmayı inceleyen Kaya, “Haberdar olduğumuz her sorun, talep ve ihtiyacı anında gidermeye gayret ediyoruz. Bizler sizler için varız” dedi.

(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, sosyal medyada paylaştığı video aracılığıyla dükkanının önündeki mazgalın onarılmasını isteyen Recep Aydın isimli esnafın talebine yanıt verdi. Fen İşleri Müdürlüğü'nün çalışmasıyla sorun kısa sürede çözüme kavuşturulurken, yapılan çalışmayı inceleyen Kaya, "Haberdar olduğumuz her sorun, talep ve ihtiyacı anında gidermeye gayret ediyoruz. Bizler sizler için varız" dedi.

Ortahisar Belediyesi, ilçe genelinde vatandaşlardan gelen talepleri hızlı bir şekilde değerlendirerek çözüme kavuşturmaya devam ediyor. Kemeraltı Çarşısı'nda esnaflık yapan Recep Aydın tarafından sosyal medya üzerinden dile getirilen mazgal sorunu, Kaya'nın talimatıyla kısa sürede giderildi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yayalar için tehlike oluşturan mazgalı yenileyerek sorunu ortadan kaldırdı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Kaya, Kemeraltı Çarşısı'na giderek yapılan çalışmayı yerinde inceledi.

Sorunu gündeme getiren Recep Aydın, yıllardır çözüm bekleyen problemin kısa sürede giderilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kaya'ya teşekkür etti. Aydın, "Allah razı olsun. 6 yıldır buradayım ve bu mazgal kırık bir vaziyette bekliyordu. Ekibiniz 2,5 saatlik çok hızlı bir müdahale ile burayı çok güzel bir hale getirdi. Çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Kaya ise "Haberdar olduğumuz her sorun, talep ve ihtiyacı anında gidermeye gayret ediyoruz. Bu tür talepleri karşılayıp sizlerin duasını almak bizleri mutlu ediyor. Bizler sizler için varız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ortahisar Belediyesi'nden Esnafın Talebine Hızlı Yanıt… Başkan Kaya: 'Bizler Sizler İçin Varız' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 18:41:57. #.0.5#
SON DAKİKA: Ortahisar Belediyesi'nden Esnafın Talebine Hızlı Yanıt… Başkan Kaya: "Bizler Sizler İçin Varız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.