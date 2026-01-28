Ortahisar Belediyesi'nden Kırsalda Hayvancılığın Geliştirilmesi İçin İş Birliği Protokolü - Son Dakika
Ortahisar Belediyesi'nden Kırsalda Hayvancılığın Geliştirilmesi İçin İş Birliği Protokolü

28.01.2026 11:23  Güncelleme: 13:02
Ortahisar Belediyesi, kırsalda hayvancılığı geliştirmek amacıyla ilçe tarım müdürlüğü ve muhtarlar derneği ile iş birliği protokolü imzaladı. Proje, büyükbaş hayvancılığın verimliliğini artırmayı hedefliyor.

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi'nin, kırsalda hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla Ortahisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ortahisar Muhtarlar Derneği ile birlikte yürüttüğü iş birliği protokolü, Belediye Başkanı Ahmet Kaya tarafından imzalandı. Üretime yönelik her çalışmanın çok değerli olduğunu dile getiren Kaya, ilçede büyükbaş hayvancılığın gelişmesine katkı sağlayacak projenin hayırlı olmasını diledi.

Ortahisar Belediyesi, Ortahisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ortahisar Muhtarlar Derneği arasında, ilçedeki hayvansal üretimin artırılması, kırsal mahallelerin güçlendirilmesi ve üreticilerin desteklenmesi amacıyla bir protokol imzalandı.

Ortahisar Belediyesi, suni tohumlama çalışmalarında sahada kullanılacak aracın teminini üstlenerek projeye doğrudan destek sağladı. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın makamında gerçekleştirilen imza törenine, Belediye Başkan Yardımcısı Celal Akaç, Ortahisar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bülent Bayrak, Ortahisar Muhtarlar Derneği Başkanı Bekir Aktürk ve Tarımsal Hizmetler Müdürü Osman Yılancı katıldı.

Ortahisar ilçesine bağlı tüm mahalleleri kapsayan protokol kapsamında, büyükbaş hayvanlarda verimliliğin artırılması, hayvan ırklarının iyileştirilmesi ve yetiştiricilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi amaçlanıyor. Ortahisar Belediyesi'nin, suni tohumlama çalışmalarında sahada kullanılacak araç teminini üstlendiği projede, Ortahisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevli veteriner hekimler aracılığıyla mahallelerde uygulamaları yürütürken, Ortahisar Muhtarlar Derneği de yetiştiricilerin bilgilendirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanmasında aktif rol üstleniyor. Üç yıl süreyle yürürlükte kalacak proje ile Ortahisar'da büyükbaş hayvancılığın geliştirilmesi ve verimliliğin artırılması hedefleniyor.

"Ortahisar Belediyesi olarak üretimi merkeze alan her çalışmanın arkasındayız"

Protokolün imza töreninde konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, herkesi üretimin bir parçası haline getirmek için ilçe genelinde üretim seferberliği başlattıklarını hatırlattı. Üretimi teşvik eden, üretime katkı sağlayan her çalışmanın çok değerli olduğunu vurgulayan Kaya, "Hayvancılığı güçlendirmek yalnızca üretimi artırmak değil; aynı zamanda kırsal mahallelerimizi yeniden canlandırmak, göçü azaltmak ve toplumsal dengeyi korumaktır. Ortahisar Belediyesi olarak üretimi merkeze alan her çalışmanın arkasındayız. Üretim varsa, hayat vardır. Üreten Ortahisar, güçlü Ortahisar demektir. Biz, üreticimizin emeğini büyüten, köylerimizi yeniden umutla buluşturan projelerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu proje de, kırsala dönüş ve üretime destek hedefimizin somut adımlarından biridir. Projemizin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
