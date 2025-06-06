Ortahisar Belediyesi'nden Kurban Bayramı'nda İhtiyaç Sahiplerine Destek

(TRABZON)- Ortahisar Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin sofrasında bayram bereketini yaşatmak amacıyla kurban kesim alanlarında bağış çadırları kurdu. Bağışlanan etler, soğuk zincir sistemiyle korunarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.

Ortahisar Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı'nın dayanışma, paylaşma ve birliktelik ruhunu yaşatabilmek ve ihtiyaç sahibi aileleri sevindirmek amacıyla ilçe genelinde belirlenen kurban kesim alanlarında bağış çadırları kuruldu. Akoluk Mahallesi Erzurum Yolu Üzeri Trabzon Büyükşehir Belediyesi Büz Şantiyesi Yanı, Pelitli Mahallesi eski Ahmet Can Bali Okulu arkası (Tanjant Yolu) ve Gölçayır Mahallesi Gölçayır At Çiftliği yanında kurulan bağış çadırlarında vatandaşlara, sandviç ve meyve suyu ikramı yapılıyor, yapılan bağışlar toplanıyor. Duyarlı ve hayırsever vatandaşlar tarafından bağışlanan kurban etleri, bayramın bereketini ve sevincini yaşatmak amacıyla Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılıyor.

Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ayrıca bayram namazının ardından camilerde vatandaşlara lokum ikramı gerçekleştirildi. Müdürlük personelleri namazın ardından vatandaşların bayramını kutladı, lokum ikramında bulundu.

"Hayırseverler ile ihtiyaç sahibi ailelerimiz arasında köprü kuruyoruz"

Kurban bağışı kampanyasına katkı sağlayan yardımseverlere teşekkür eden Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Kurban Bayramı'nda hayırsever vatandaşlarımız ile ihtiyaç sahibi ailelerimiz arasında köprü kuruyor, kurbanın bereket ve sevincini yaşatıyoruz. Sosyal sorumluluk bilincini ve dayanışmayı artıracak bu iyilik hareketine katılan hayırseverler vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Herkesin bayram sevinci ve neşesini yaşayacağı, eşit şartlara sahip olacağı bir Türkiye temennisiyle, vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı tekrar kutluyorum" dedi.