Ortahisar Belediyesi'nden Nostalji Konseri ile Sevgililer Günü Kutlaması - Son Dakika
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Ortahisar Belediyesi'nden Nostalji Konseri ile Sevgililer Günü Kutlaması

Ortahisar Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü 70'li, 80'li ve 90'lı yılların sevilen şarkılarının seslendirildiği Nostalji Konseri ile kutladı. Belediye Başkanı Ahmet Kaya, konserde 'Yiğidim, aslanım burda yatıyor' türküsünü seslendirerek davetlilerden büyük alkış aldı.

15.02.2025 14:59  Güncelleme: 16:05
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(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü 70'li, 80'li ve 90'lı yılların sevilen şarkılarının seslendirildiği Nostalji Konseri'yle kutladı. Konserde "Yiğidim, aslanım burda yatıyor" türküsünü söyleyen Belediye Başkanı Ahmet Kaya, davetlilerden büyük alkış aldı.

Ortahisar Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerini Nostalji Konserleri'yle sürdürüyor. İkincisi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Belediye Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen Nostalji Konserleri'nde sanatçılar, 70'li, 80'li ve 90'lı yılların sevilen türkülerini seslendirerek programa katılan davetlilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Konsere Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ve eşi Tuba Kaya'nın yanı sıra Beşikdüzü Belediye Başkanı Burhan Cahit Erdem, Trabzon Bölge İdare Mahkemesi 3. Ceza Dairesi Başkanı Fatih Aksoy, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, Ortahisar Belediye Başkan Yardımcıları Cüneyit Zorlu, Alpaslan Özdemir, Mustafa Özer İskender ve Alper Öztürk, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Konserde konuşan Başkan Kaya, davetlilere "Hoş geldiniz" diyerek herkesin 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutladı. Etkinliği düzenleyen ve katkı verenlere teşekkür eden Başkan Kaya, "Değerli Kültür Müdürümüze ikincisini düzenlediği bu güzel etkinlik için huzurunuzda çok teşekkür ediyor, emek veren bütün arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Daha önceki Nostalji Konserimizde şehir dışındaydım, 'İkincisini yapacağız' demişti. Görüyorum ki Trabzonumuzun yetiştirdiği birbirinden değerli sesleri, sizlerle ve bizlerle buluşturmuşlar, emeğinize ve yüreğinize sağlık diyorum" dedi.

Türkü söylemek için sahneye davet edilen Başkan Kaya, "Türkü söylemek zor zanaat, hele sizden önce Trabzon'un en güzel sesleri burada türkü söylüyorsa, beklenti de yüksek oluyor. Sizleri kırmamak için affınıza sığınarak mikrofonu elime aldım. 'Lütfen şimdiden kusura bakmayın" diyerek, "Yiğidim aslanım burda yatıyor" türküsünü söyledi.

Konserin sonunda türküleri seslendiren sanatçılara teşekkür belgesi veren Başkan Kaya, "Emek veren, katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Birbirinden güzel sesleriyle bizlere unutulmaz bir Sevgililer Günü akşamı yaşatan değerli sanatçılarımıza, sazlarımıza kocaman bir alkış istiyorum. Bu güzel akşam vesileyle birbirini seven bütün insanların Sevgililer Günü'nü de kutluyorum, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu ve bugün kadar güzel bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Kaya ayrıca, saz heyetinde bulunan ve Başkan Yardımcılığı kadrosuna atanan Zabıta Müdürü Ernul Aslan'a da teşekkür ederek yeni görevinin hayırlı olmasını diledi. Nostalji Konseri'ne eşiyle birlikte katılan Bölge İdare Mahkemesi 3. Ceza Dairesi Başkanı Fatih Aksoy da gecede bir türkü söyledi. Başkan Kaya, konserde birbirinden güzel türküleri seslendiren sanatçılara teşekkür belgesi verdi, davetlilerle fotoğraf çektirdi.

Nostalji Konseri'nde sanatçı Zühal Dülger, 'Gesi Bağları', sanatçı Mustafa Boztürk 'Ellerini Çekip Benden', sanatçı İlkay Yavuz 'Yolun Sonu Görünüyor', sanatçı Hamdi Ali Gazioğlu 'Divane Aşık Gibi', sanatçı Ayten Cansız 'Karadır Kaşların Ferman Yazdırır' ile 'Mevlam Birçok Dert Vermiş', sanatçı Vecdi Bülent Çiftçi 'Hastane Önünde İncir Ağacı' ile 'Bağa Gel Bostana Gel', sanatçı Hüseyin Şılbır 'Bahça Duvarından Aştım' ile 'Dalgalandım da Duruldum', sanatçı Fatih Yavuz 'Uyan Sunam Uyan', sanatçı Ali Kemal Mumcu 'İki Keklik Bir Kayada Ötüyor', sanatçı Salim Önder 'Ormancı' ile 'Urfalıyam Ezelden' türkülerini seslendirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ortahisar Belediyesi'nden Nostalji Konseri ile Sevgililer Günü Kutlaması - Son Dakika

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