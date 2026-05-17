Ortahisar Belediyesi Personeline "Sıfır Atık" Eğitimi Verildi

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından hizmet içi eğitim programları kapsamında belediye personeline "sıfır atık" eğitimi verildi. Eğitimlerde; sürdürülebilir bir çevre yönetimi için geri dönüşümün ve atıklarının kaynağında ayrıştırılarak toplanmasının önemi vurgulandı.

Ortahisar Belediyesi, sürdürülebilir çevre yönetimini teşvik etmek ve çevresel farkındalığı güçlendirmek amacıyla belediye personeline yönelik eğitim çalışmalarına devam ediyor.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından verilen eğitimlerde, geri dönüşümün önemi ve çevresel etkileri, geri dönüşebilen maddelerin neler olduğu ve atıkların kaynağında ayrıştırılarak toplanması üzerinde durularak, bu uygulamaların doğal çevrenin korunması açısından taşıdığı önem vurgulandı.

Kurum içi farkındalığın artırılması ve sürdürülebilir çevre yönetimi anlayışının yerleşmesi amacıyla verilen eğitimlerde; sürdürülebilir bir çevre yönetimi için sıfır atık yaklaşımının hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmesi gerektiğine dikkat çekilerek, bu farkındalığın çevre ve doğaya saygının da somut bir göstergesi olduğu ifade edildi.

Atık yönetimi kapsamında belediye personelinin hassasiyeti ile belediye hizmet binalarında tek bir pet şişe dahi çöpe gitmiyor, tüm geri dönüştürülebilir atıklar kaynağında ayrıştırılarak geri kazanım süreçlerine dahil ediliyor. Bu çalışmalar kapsamında 8 bin 514 kg atık kağıt, 6 bin 447 kg atık plastik, bin 621 kg bitkisel atık yağ, 2 bin 26 kg mavi kapak, 171 kg atık pil, 21 kg atık ilaç, 452 kg atık elektronik, 2 bin 197 kg atık cam ve 649 kg atık metal geri dönüşüm sürecine dahil edildi.

"BU DÜNYA HEPİMİZİN, DÜNYAMIZA SAHİP ÇIKALIM"

Kurum içi sıfır atık çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Özer İskender, "Ortahisar Belediyesi olarak sıfır atık konusuna, geri dönüştürülebilen atıkların yeniden ekonomiye kazandırılmasına çok önem veriyoruz. Belediye Başkanımız Ahmet Kaya sürdürülebilir bir çevre yönetimi için, küresel belediyecilik noktasında birçok işbirliğine imza atarak geri dönüşüm konusundaki hassasiyetini ortaya koydu. Belediyemiz içerisinde gerçekleştirdiğimiz uygulama ile de tüm müdürlüklerimizde geri dönüştürülebilir atıklar, ayrıştırılarak toplanıyor. Sıfır Atık Müdürlüğümüz bu konuda personelimize eğitim çalışmaları veriyor. Sıfır atık çalışmalarının başarıya ulaşabilmesi için bir koordinasyon içerisinde hareket edilmesi gerekiyor. Bu konuda hassasiyet gösteren bütün personelimize teşekkür ediyor, halkımıza da atıklarımızı kaynağında ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırma çağrısı yapıyorum; bu dünya hepimizin, elbirliğiyle dünyamıza sahip çıkalım" ifadelerini kullandı.

İskender, eğitim çalışmalarını sürdüren İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü personeline teşekkür belgesi verdi.