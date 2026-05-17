Ortahisar Belediyesi Personeline "Sıfır Atık" Eğitimi Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ortahisar Belediyesi Personeline "Sıfır Atık" Eğitimi Verildi

17.05.2026 12:47  Güncelleme: 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ortahisar Belediyesi, sürdürülebilir çevre yönetimi kapsamında personeline sıfır atık eğitimi verdi. Eğitimlerde geri dönüşüm ve atıkların kaynağında ayrıştırılmasının önemi vurgulanırken, belediye binalarında büyük miktarda atığın geri kazanıldığı açıklandı.

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından hizmet içi eğitim programları kapsamında belediye personeline "sıfır atık" eğitimi verildi. Eğitimlerde; sürdürülebilir bir çevre yönetimi için geri dönüşümün ve atıklarının kaynağında ayrıştırılarak toplanmasının önemi vurgulandı.

Ortahisar Belediyesi, sürdürülebilir çevre yönetimini teşvik etmek ve çevresel farkındalığı güçlendirmek amacıyla belediye personeline yönelik eğitim çalışmalarına devam ediyor.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından verilen eğitimlerde, geri dönüşümün önemi ve çevresel etkileri, geri dönüşebilen maddelerin neler olduğu ve atıkların kaynağında ayrıştırılarak toplanması üzerinde durularak, bu uygulamaların doğal çevrenin korunması açısından taşıdığı önem vurgulandı.

Kurum içi farkındalığın artırılması ve sürdürülebilir çevre yönetimi anlayışının yerleşmesi amacıyla verilen eğitimlerde; sürdürülebilir bir çevre yönetimi için sıfır atık yaklaşımının hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmesi gerektiğine dikkat çekilerek, bu farkındalığın çevre ve doğaya saygının da somut bir göstergesi olduğu ifade edildi.

Atık yönetimi kapsamında belediye personelinin hassasiyeti ile belediye hizmet binalarında tek bir pet şişe dahi çöpe gitmiyor, tüm geri dönüştürülebilir atıklar kaynağında ayrıştırılarak geri kazanım süreçlerine dahil ediliyor. Bu çalışmalar kapsamında 8 bin 514 kg atık kağıt, 6 bin 447 kg atık plastik, bin 621 kg bitkisel atık yağ, 2 bin 26 kg mavi kapak, 171 kg atık pil, 21 kg atık ilaç, 452 kg atık elektronik, 2 bin 197 kg atık cam ve 649 kg atık metal geri dönüşüm sürecine dahil edildi.

"BU DÜNYA HEPİMİZİN, DÜNYAMIZA SAHİP ÇIKALIM"

Kurum içi sıfır atık çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Özer İskender, "Ortahisar Belediyesi olarak sıfır atık konusuna, geri dönüştürülebilen atıkların yeniden ekonomiye kazandırılmasına çok önem veriyoruz. Belediye Başkanımız Ahmet Kaya sürdürülebilir bir çevre yönetimi için, küresel belediyecilik noktasında birçok işbirliğine imza atarak geri dönüşüm konusundaki hassasiyetini ortaya koydu. Belediyemiz içerisinde gerçekleştirdiğimiz uygulama ile de tüm müdürlüklerimizde geri dönüştürülebilir atıklar, ayrıştırılarak toplanıyor. Sıfır Atık Müdürlüğümüz bu konuda personelimize eğitim çalışmaları veriyor. Sıfır atık çalışmalarının başarıya ulaşabilmesi için bir koordinasyon içerisinde hareket edilmesi gerekiyor. Bu konuda hassasiyet gösteren bütün personelimize teşekkür ediyor, halkımıza da atıklarımızı kaynağında ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırma çağrısı yapıyorum; bu dünya hepimizin, elbirliğiyle dünyamıza sahip çıkalım" ifadelerini kullandı.

İskender, eğitim çalışmalarını sürdüren İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü personeline teşekkür belgesi verdi.

Kaynak: ANKA

Eğitim, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ortahisar Belediyesi Personeline 'Sıfır Atık' Eğitimi Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
Sinem’i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum Sinem'i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum
4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia 4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia
Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı
Koç Ailesi’nin Bahçeli’ye verdiği hediyenin sırrı Değeri dudak uçuklatıyor Koç Ailesi'nin Bahçeli'ye verdiği hediyenin sırrı! Değeri dudak uçuklatıyor
Trump: DEAŞ’ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya’da etkisiz hale getirildi Trump: DEAŞ'ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya'da etkisiz hale getirildi

13:45
Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği
Rasim Ozan Kütahyalı'nın hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği
13:22
Bilirkişi incelemesi tamamlandı CHP’li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri
Bilirkişi incelemesi tamamlandı! CHP'li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri
12:15
AK Parti’nin sahnesine çıkan Eser Yenenler’e her kesimden tepki var
AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler'e her kesimden tepki var
11:57
Trump’ın tarihi ziyaretine damga vuran görüntü
Trump'ın tarihi ziyaretine damga vuran görüntü
11:51
İş insanının restoranına silahlı saldırı Müşteriler varken kurşun yağdırdı
İş insanının restoranına silahlı saldırı! Müşteriler varken kurşun yağdırdı
11:44
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 14:01:09. #7.13#
SON DAKİKA: Ortahisar Belediyesi Personeline "Sıfır Atık" Eğitimi Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.