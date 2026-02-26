Ortahisar Belediyesi, Vatandaşları İftar Programlarında Bir Araya Getiriyor

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi, vatandaşları Kent Lokantaları'nda ve mahallelerde düzenlediği iftar programlarında bir araya getiriyor. İftarlara katılan Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Aynı sofranın etrafında bir araya geliyor, ekmeğimizi bölüşüyor, iftarımızı birlikte yapıyoruz" dedi.

Ortahisar Belediyesi, ramazan ayının manevi iklimini yaşatmak amacıyla geçen yıl başlattığı iftar geleneğini, bu yıl da sürdürüyor. İskenderpaşa ve İnönü Mahallesi Kent Lokantaları, Ortahisar Belediyesi ana hizmet binası önündeki iftar çadırı ve mahallelerde kurulan iftar sofralarında her gün yüzlerce vatandaş bir araya gelerek orucunu açıyor.

İftara katılanlara üç çeşit yemek, tatlı, su ve ekmek ile doyurucu bir iftar sofrası sunuluyor. Kardeşlik sofrasında yapılan iftarların ardından yapılan çay ikramı da vatandaşları memnun ediyor.

İftar programlarına katılarak hemşerileriyle aynı sofrayı paylaşan Kaya, "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ramazanın huzur ve bereketini hemşerilerimizle birlikte yaşıyoruz. Aynı sofranın etrafında bir araya geliyor, ekmeğimizi bölüşüyor, iftarımızı birlikte yapıyoruz. Gönüllerimizi birleştiren, kardeşlik duygularımızı güçlendiren ramazan ayını en güzel şekilde yaşamaya çalışıyoruz. İftar davetimize katılan bütün hemşerilerime ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyor, herkese hayırlı ve bereketli bir ramazan diliyorum" diye konuştu.

İftarlara katılan vatandaşlardan bazıları düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

"Yemekler çok güzel. İftar programını düzenleyenlerden Allah razı olsun. Ahmet Kaya Başkanımız Trabzon için çok değerli işler yapıyor."

"Bizim gibi, çalışan ve evine yetişmekte zorlanan vatandaşlar için bu iftar sofraları çok fayda sağlıyor. İmkanı olmayan, maddi zorluk yaşayanlar da burada orucunu açabiliyor. Gayet yerinde, çok güzel bir hizmet."

"Burada aile ortamında iftar yapıyoruz. Her şey dört dörtlük. Yemekler çok güzel ve doyurucu. Başkanımıza böyle bir hizmet verdiği için çok teşekkür ediyoruz. Sık sık burada iftar yapmaya devam edeceğiz."

"Her şey harika. Hizmet çok güzel. Tıp öğrencisinden tiyatrocuya, öğretmenden işsize kadar bir masada oturuyoruz ve Ramazan'ın feyzini birlikte yaşıyoruz. Ramazan akşamında bu sofrada bulunmaktan onur ve gurur duyuyorum. Çalışan arkadaşlar da çok ilgili davranıyorlar. Belediye personeline, Başkanımıza ve bu imkanı sağlayanlara çok teşekkür ediyorum."

"Üç akşamdır burada iftar yapıyoruz. Yemekler çok güzel. Düzenleyenlere dua ediyoruz."

"Çok güzel ve nezih bir ortam var. Yemekler çok lezzetli. İftar sofralarında bundan ötesi olamaz. Herkes keyifle orucunu açıyor. Bu düzeni bize sağlayan Başkanımız Ahmet Kaya'ya çok teşekkür ediyorum."