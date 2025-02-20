Ortahisar Belediyesi'nden Sağlıklı Kentleşme İçin Protokol

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(TRABZON)- Ortahisar Belediyesi, "Sağlıklı Kentleşme, Nitelikli Yapılaşma, Kültürel, Tarihi ve Doğal Çevre Değerlerinin Korunarak Geliştirilmesi İçin Ortak Mesleki Denetim ve Teknik İş birliği Protokolü" imzaladı.

Ortahisar Belediyesi, İnşaat Mühendisleri Trabzon Şubesi ile "Sağlıklı Kentleşme, Nitelikli Yapılaşma, Kültürel, Tarihi ve Doğal Çevre Değerlerinin Korunarak Geliştirilmesi İçin Ortak Mesleki Denetim ve Teknik İş birliği Protokolü" imzaladı.

Aklın ve bilimin ışığında çalışmalarını yürüttüklerini belirten Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Bu iş birliğimizle sağlıklı kentleşme ve nitelikli yapılaşma faaliyeti için gerekli olan mimarlık, şehir planlama ve mühendislik hizmetlerimizi ilgili mevzuata, bilimsel esaslara ve mesleki kurallara uygun olarak yerine getireceğiz. Kentimizi yönetirken, geleceğe taşırken büyük önderimiz Atatürk'ün 'Benim manevi mirasım, akıl ve bilimdir' sözünü kendimize rehber alıyoruz. Geçmişte bu kentte, maalesef çok kötü şehircilik örnekleri sergilendi. Bugün, hala akıl ve bilimi dikkate almayan, ortak aklı önemsemeyen bu yanlış uygulamaların sıkıntılarını yaşıyoruz. Biz, bu anlayışı terk edeceğimizi, kentimizi yönetirken bilimin yol göstericiliğinde, kentimizin bütün paydaşlarının, birikim ve tecrübesinden yararlanacağımızı söylemiştik. Bu iş birliği protokolü de bu anlayış doğrultusunda imzalanmıştır. Karşılıklı dayanışma içerisinde Trabzonumuzun tarihine, kültürüne, doğasına ve çevre değerlerine sahip çıkacağız" dedi.

Ortahisar'ın her şeyin en iyisine ve en güzeline layık olduğunu vurgulayan Başkan Kaya, protokolün hayırlı olmasını diledi.

İnşaat Mühendisleri Trabzon Şubesi Başkanı Mustafa Tiryaki, Ortahisar'da sağlıklı bir kentleşmenin sağlanması için hassasiyet göstererek protokolü imzalayan Başkan Kaya'ya teşekkür etti. Bu tür protokollerin yerel yönetimler ve ilçe halkının yararına olduğunu belirten Tiryaki, sağlıklı bir kentleşme için ellerini taşın altına koymaya ve her türlü iş birliğine hazır olduklarını ifade etti.