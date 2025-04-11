Ortahisar Belediyesi'nden Ücretsiz Mezar Yeri Açma Hizmeti

(TRABZON)- Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, cenaze desteklerine, mezar yeri açma hizmetinin de eklendiğini belirterek, "Ortahisar Belediyesi olarak sevinçli ve mutlu günlerinde olduğu gibi acılı ve üzüntülü günlerinde de her zaman vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Ortahisar Belediyesi, daha önce başlattığı taziye yemeği ve taziye çadırı hizmetlerine, ücretsiz mezar yeri açma hizmetini de ekledi. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde verilen mezar yeri açma hizmetiyle, cenaze ve taziye hizmetlerinin daha düzenli ve eksiksiz bir şekilde sunulabilmesi amaçlanıyor.

"Vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz"

Cenaze hizmetlerinin kapsamını genişlettiklerini belirten Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Yakınlarını kaybedenlerin yanında olmak, acılarını paylaşmak ve cenaze hizmetlerine yardımcı olmak kültürümüzde ve inancımızda çok önemli bir yer tutar. Biz de, 'acılar paylaştıkça azalır' anlayışıyla, vatandaşlarımızın bu en zor günlerinde yanında olmaya gayret ediyoruz. Daha önce başlattığımız taziye yemeği ve taziye çadırı hizmetimize, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda ücretsiz mezar yeri açılması, sandalye temini ve Kur'an okunması gibi hizmetleri de ekledik. Ortahisar Belediyesi olarak sevinçli ve mutlu günlerinde olduğu gibi acılı ve üzüntülü günlerinde de her zaman vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.