Ortahisar Danışma ve Eğitim Merkezi Hizmete Açıldı.

04.03.2026 16:03  Güncelleme: 16:45
Ortahisar Belediyesi, maddi imkanları kısıtlı olan vatandaşlara psikolojik ve hukuki destek sağlamak amacıyla ORDA adlı danışma ve eğitim merkezini hizmete açtı. Merkez, ihtiyaç duyan herkese ücretsiz hizmet verecek.

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi, ihtiyaç duyan vatandaşlara psikolojik ve hukuki destek vermek amacıyla kurulan Ortahisar Danışma ve Eğitim Merkezi'ni (ORDA) hizmete açtı. Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Kendini yalnız, sıkıntılı, dertli hisseden, çözüm arayan, hizmet almak isteyen ancak maddi imkanları kısıtlı olan vatandaşlarımıza burada ücretsiz hizmet vermenin mutluluğunu yaşayacağız" dedi.

Ortahisar Belediyesi Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu'nun hazırladığı proje ile maddi imkanları kısıtlı olduğu için psikolojik destek ve hukuki danışmanlığa ulaşmakta zorluk çeken vatandaşlara destek vermek amacıyla ORDA hizmete açıldı.

Ortahisar Belediyesi ana hizmet binası yanındaki 2 No'lu Ticari Yapı B Blok'ta hizmet verecek merkezin açılışına Başkan Kaya'nın yanı sıra Başkan Yardımcıları Cüneyit Zorlu, Celal Akaç, Ernul Arslan, Mustafa Özer İskender, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, Ortahisar Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Yavuz Şanver, Ortahisar Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Abdurrahman Kınalı, Ortahisar Kent Konseyi Başkanı Öncer Taşan, meclis üyeleri, belediye birim müdürleri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Kaya, birçok vatandaşın yaşadığı travmalar ve sorunlar nedeniyle desteğe ihtiyaç duyduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Sınav kaygısı yaşayan öğrencilerimize de destek verilecek"

"Biliyorsunuz çok sıkıntılı bir dönem. Hepimizin bir takım sorunları oluştu, oluşmaya devam ediyor. Bu ihtiyaca cevap vermek amacıyla merkezimizde birbirinden değerli psikologlarımız ve hukukçularımız, ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza hem hukuki hem de psikolojik destek vermiş olacaklar. Ayrıca Ortahisar Eğitim Derneğimizin iş birliğinde sınav kaygısı yaşayan öğrencilerimize de destek verilecek. Belediyemizde görev yapan psikolog arkadaşlarımız, bu merkezde güzel hizmetler verecek. Kendini yalnız, sıkıntılı, dertli hisseden, çözüm arayan, hizmet almak isteyen ancak maddi imkanları kısıtlı olan vatandaşlarımıza burada ücretsiz hizmet vermenin mutluluğunu yaşayacağız. Bu hizmeti gerçekleştirecek olan psikologlarımıza, hukukçularımıza ve emek veren bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Ortahisar Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde kurulan ORDA, psikolojik desteğe ve hukuki danışmanlığa ihtiyaç duyan vatandaşlara, sınav kaygısı ve odaklanma sorunu yaşayan öğrencilere ücretsiz hizmet verecek.

Maddi imkanları kısıtlı vatandaşlar, hafta içi sabah 08.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında hizmetten yararlanabilecek.

Hukuki danışmanlık desteği bir ön görüşme niteliğinde olduğu, ihtiyaç halinde vatandaşların Trabzon Barosu'na yönlendirileceği bildirildi.

Kaynak: ANKA

Ortahisar, Belediye, Güncel

