Ortahisar Belediyesi Sporcuları Türkiye Şampiyonası ve Bölge Finallerine Hazırlanıyor - Son Dakika
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Ortahisar Belediyesi Sporcuları Türkiye Şampiyonası ve Bölge Finallerine Hazırlanıyor

Ortahisar Belediyesi Sporcuları Türkiye Şampiyonası ve Bölge Finallerine Hazırlanıyor

Ortahisar Belediyesi sporcuları, kick boks ve karate branşlarında elde ettikleri başarılarla Ordu'da yapılacak Türkiye Şampiyonası ve Tokat'taki bölge finallerine katılma hakkı kazandı. Belediye Başkanı Kaya, genç sporcuları ve antrenörleri tebrik etti.

15.01.2025 11:24  Güncelleme: 11:50
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(TRABZON)- Ortahisar Belediyesi sporcuları, kick boks ve karate branşlarında elde ettikleri Trabzon il birincilikleriyle Ordu'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'na ve Tokat'ta yapılacak bölge finallerine gitmeye hak kazandı.

Kick Boks Okul Sporları Trabzon İl Seçmeleri'nde Ortahisar Belediyesi adına mücadele eden Kalbinur Çimşit, Muhammet Ali Ayaydın ve Eymen Buğra Polat, çıktıkları müsabakaları kazanarak şampiyon oldu. Sporcular, 13 Şubat'ta Ordu ilinde yapılacak Türkiye Kickboks Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Ortahisar Belediyesi Karate Takımı sporcuları, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Karate İl Temsilciliği'nin birlikte düzenlediği Okul Sporları Liseler İl Birinciliği ve Seçmeleri'nde de büyük bir başarıya imza attı. Toplam 12 sporcu, Tokat'ta yapılacak olan bölge finallerine katılmaya hak kazandı.

Spora yaptıkları yatırım ve desteklerin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Belediye Başkanı Kaya, "Genç sporcularımızın azim ve başarıları bizleri gururlandırıyor. İl seçmelerinde birinci olarak Belediyemizi ve Trabzonumuzu Türkiye Şampiyonasında ve bölge finallerinde temsil edecek sporcularımıza, başarılar diliyorum. Bizleri en güzel şekilde temsil edeceklerine ve şampiyonluklarla döneceklerine yürekten inanıyorum. Bu güzel sonuçların ortaya çıkmasındaki gayretli çalışmalarından dolayı Spor İşleri Müdürümüz Mustafa Uzunoğlu, Kulüp Başkanımız Ayhan Öztürk ve antrenörlerimizi de tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ortahisar Belediyesi Sporcuları Türkiye Şampiyonası ve Bölge Finallerine Hazırlanıyor - Son Dakika

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