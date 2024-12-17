Ortahisar Belediyesi Temizlik Seferberliği Başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ortahisar Belediyesi Temizlik Seferberliği Başlattı

Ortahisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 87 mahallede günlük 300 ton katı atık toplayarak temiz bir çevre oluşturma çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkanı Ahmet Kaya, herkesin bu süreçte üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

17.12.2024 15:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TRABZON)- Ortahisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor. 87 mahallede günlük ortalama 300 ton katı atık toplandığını belirten Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Kentimizi temizlemek bizim, temiz tutmak ise hepimizin görevidir. Bu konuda hepimize önemli sorumluluklar düşüyor. Daha temiz ve güzel bir Ortahisar için el ele vermeliyiz" dedi.

Ortahisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki 87 mahallede sürdürülebilir ve temiz bir çevre sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, sokak, cadde, park ve semt pazar yerlerini düzenli olarak temizliyor, yıkıyor ve çöplerini topluyor. Toplam 380 personel ve 16 kontrolör ile gece 23, gündüz de 14 araçla, her gün ortalama 300 ton katı atık toplanıyor. Gelen taleplere göre hafriyatlar alınıyor, sokaklar duvarları boyanıyor, cami halılarının temizliği sağlanıyor. Gündüz 9, gece de 1 araç ile her araç ortalama 3 sefer olmak üzere mahallelerde yıkama işlemleri yapılırken, talepler doğrultusunda okul bahçeleri ve cami avluları da yıkanarak temizleniyor. Ayrıca çöp konteynerleri, düzenli olarak yıkanarak dezenfekte ediliyor.

"Üzerimize düşen görevleri titizlikle yapmaya gayret ediyoruz"

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, ilçe genelindeki 87 mahallede çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Daha temiz ve yaşanılabilir, pırıl pırıl bir Ortahisar için 380 kişilik Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, büyük bir özveriyle gece-gündüz demeden çalışıyor. Modern ve çağdaş belediyecilik anlayışına uygun olarak; hem ilçemizde yaşayan halkımıza hem de kentimize gelen misafirlerimize daha sağlıklı ve temiz bir Ortahisar sunmak adına üzerimize düşen görevleri titizlikle yapmaya gayret ediyoruz" dedi.

"Çöplerin akşam saat 19.00'dan önce çıkarılmamasına özen göstermeliyiz"

Başkan Kaya, şöyle devam etti:

"Ortahisarımızı temiz tutmak adına hepimize önemli görev ve sorumluluklar düşüyor. Kentimizi temizlemek bizim ama temiz tutmak hepimizin görevidir. Bu noktada önemli olan 'kirletmemek ve temiz tutmaktır' diyoruz. Güzel kentimizin temizliği ve düzeni için hep birlikte el ele vermeliyiz. Bilhassa çöplerin akşam saat 19.00'dan önce çıkarılmamasına ve uygun şekilde çöp konteynerlerine bırakılmasına özen göstermeliyiz. Bir tarih, kültür, sanat, spor ve turizm kenti olan Ortahisarımızı bu kimliğine yakışır bir şekilde korumalı ve gelecek nesillerimize bırakmalıyız."

Başkan Kaya, daha temiz ve sağlıklı bir Ortahisar için büyük bir özveriyle çalışan Temizlik İşleri Müdürü ve personeline de teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Ahmet Kaya, Ortahisar, Belediye, 3-sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ortahisar Belediyesi Temizlik Seferberliği Başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:42 Bakan Işıkhan: Önümüzdeki hafta içi asgari ücret konusunu sonuçlandırmayı düşünüyoruz Bakan Işıkhan: Önümüzdeki hafta içi asgari ücret konusunu sonuçlandırmayı düşünüyoruz
19:27 Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti
18:23 Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir’den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir'den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha
17:07 Milyonların beklediği toplantının tarihi ve saati netleşti Milyonların beklediği toplantının tarihi ve saati netleşti
01:49 Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır
01:28 İsrail ve ABD’den Yemen’in başkentine saldırı İsrail ve ABD'den Yemen'in başkentine saldırı
00:46 Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur’a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya’da devam edecek Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur'a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya'da devam edecek
00:10 Colani, Suriye’de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı Colani, Suriye'de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı
00:05 Ahmet Özer yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklandı Ahmet Özer yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklandı
23:55 Okan Buruk’tan maça damga vuran pozisyon için flaş yorum Okan Buruk'tan maça damga vuran pozisyon için flaş yorum
23:54 Suriye’de PKK’yı korku sardı: Bizim bir varlığımız yok Suriye'de PKK'yı korku sardı: Bizim bir varlığımız yok
23:41 Galatasaray’dan dev maçın bile önüne geçen paylaşım Galatasaray'dan dev maçın bile önüne geçen paylaşım
23:32 Son dakika golü ortalığı karıştırdı: Futbolcular birbirine girdi Son dakika golü ortalığı karıştırdı: Futbolcular birbirine girdi
23:27 15 yaşındaki Asel, su tankerinin çarpması sonucu hayatını kaybetti 15 yaşındaki Asel, su tankerinin çarpması sonucu hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2024 19:58:47. #1.13#
SON DAKİKA: Ortahisar Belediyesi Temizlik Seferberliği Başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.