Ortahisar Belediyesi Temizlik Seferberliği Başlattı

Güncel

(TRABZON)- Ortahisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor. 87 mahallede günlük ortalama 300 ton katı atık toplandığını belirten Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Kentimizi temizlemek bizim, temiz tutmak ise hepimizin görevidir. Bu konuda hepimize önemli sorumluluklar düşüyor. Daha temiz ve güzel bir Ortahisar için el ele vermeliyiz" dedi.

Ortahisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki 87 mahallede sürdürülebilir ve temiz bir çevre sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, sokak, cadde, park ve semt pazar yerlerini düzenli olarak temizliyor, yıkıyor ve çöplerini topluyor. Toplam 380 personel ve 16 kontrolör ile gece 23, gündüz de 14 araçla, her gün ortalama 300 ton katı atık toplanıyor. Gelen taleplere göre hafriyatlar alınıyor, sokaklar duvarları boyanıyor, cami halılarının temizliği sağlanıyor. Gündüz 9, gece de 1 araç ile her araç ortalama 3 sefer olmak üzere mahallelerde yıkama işlemleri yapılırken, talepler doğrultusunda okul bahçeleri ve cami avluları da yıkanarak temizleniyor. Ayrıca çöp konteynerleri, düzenli olarak yıkanarak dezenfekte ediliyor.

"Üzerimize düşen görevleri titizlikle yapmaya gayret ediyoruz"

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, ilçe genelindeki 87 mahallede çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Daha temiz ve yaşanılabilir, pırıl pırıl bir Ortahisar için 380 kişilik Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, büyük bir özveriyle gece-gündüz demeden çalışıyor. Modern ve çağdaş belediyecilik anlayışına uygun olarak; hem ilçemizde yaşayan halkımıza hem de kentimize gelen misafirlerimize daha sağlıklı ve temiz bir Ortahisar sunmak adına üzerimize düşen görevleri titizlikle yapmaya gayret ediyoruz" dedi.

"Çöplerin akşam saat 19.00'dan önce çıkarılmamasına özen göstermeliyiz"

Başkan Kaya, şöyle devam etti:

"Ortahisarımızı temiz tutmak adına hepimize önemli görev ve sorumluluklar düşüyor. Kentimizi temizlemek bizim ama temiz tutmak hepimizin görevidir. Bu noktada önemli olan 'kirletmemek ve temiz tutmaktır' diyoruz. Güzel kentimizin temizliği ve düzeni için hep birlikte el ele vermeliyiz. Bilhassa çöplerin akşam saat 19.00'dan önce çıkarılmamasına ve uygun şekilde çöp konteynerlerine bırakılmasına özen göstermeliyiz. Bir tarih, kültür, sanat, spor ve turizm kenti olan Ortahisarımızı bu kimliğine yakışır bir şekilde korumalı ve gelecek nesillerimize bırakmalıyız."

Başkan Kaya, daha temiz ve sağlıklı bir Ortahisar için büyük bir özveriyle çalışan Temizlik İşleri Müdürü ve personeline de teşekkür etti.