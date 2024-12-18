Ortahisar Belediyesi ve TEV Protokolü ile Öğrencilere Burs Desteği

Güncel

(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile imzaladıkları protokol kapsamında cenaze ve kutlama programlarına gönderilen her bir çiçek ve çelengin öğrencilere burs olarak gittiğini belirterek, "Bütün gücümüz ve imkanlarımızla vakfımıza destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ortahisar Belediyesi ile TEV arasında 20 Mayıs 2024 tarihinde sağlanan protokol sayesinde öğrencilere burs imkanı sağlanıyor, öğrenciler TEV bursu ile öğrenim hayatına devam ediyor.

TEV Trabzon Şube Başkanı Emrah Nebioğlu, yürütme kurulu üyeleri Suat Şen ve Prof. Dr. Raif Kandemir ile birlikte Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'yı makamında ziyaret ederek destek için teşekkür etti. Başkan Kaya'ya bir de plaket takdim eden Nebioğlu, "Kurumumuza sağladığınız katkılardan dolayı size tüm kalbimizle teşekkür ediyoruz. Sayenizde onlarca gencimize burs desteği sağlamış olduk. Sizin gönderdiğiniz çelenkler sayesinde, TEV bursu sayesinde, gençlerimiz gelecek hayallerine tutundu. Vakıf olarak bu anlamlı desteğinizden dolayı size teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız" dedi.

Nebioğlu, Başkan Kaya'ya desteklerinden dolayı TEV eğitim dostu rozeti ve bir de plaket takdim etti.

"Okuyan gençlerimize bir nebze olsun katkı vermek bizleri çok mutlu etti"

Protokolün sonuçlarının kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Başkan Kaya da "Plaket ve rozet takdimi için çok teşekkür ediyorum. Benim için çok kıymetli bir plaket, aldığım en anlamlı plaket olabilir. Sayenizde okuyan gençlerimize bir nebze olsun katkı vermek bizleri çok mutlu etti. TEV bizim için çok özel, çok önemli. Göreve geldiğimizde belediyemizin gönderdiği çiçekler, çelenkler farklı yerlerden karşılanıyordu. Biz, sizin yürüttüğünüz bu çok değerli işi bildiğimiz için, TEV ile görüşerek çelenklerimizi oradan gönderme kararı aldık. Gönderdiğimiz her çelenk, bir öğrencimize burs olarak gidiyor, bu da bizi son derece mutlu ediyor" diye konuştu.

TEV Trabzon Şube Başkanı Nebioğlu'nun şahsında bütün yürütme kurulu üyelerine teşekkür eden Başkan Kaya, "Bütün gücümüz ve imkanlarımızla vakfımıza destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TEV'in Türkiye'de eğitim hayatına çok değerli katkılar yapan bir vakıf olduğunun altını çizen Başkan Kaya, vakfın Trabzon Şubesi'nin kurucusu Hasan Melek'i anarak, şöyle devam etti:

"Trabzon'da bu vakfı 1992 yılında Hasan Melek Belediye Başkanımız kurdu. Kendisi Trabzon'un çok değerli bir şahsiyeti, bizlerin çok sevdiği büyüğümüz. Hasan abimizi de burada yad edelim. Onun de emeğine, yüreğine sağlık. Trabzonumuza hem bu vakfı, hem de bir kız öğrenci yurdu kazandırdı. Trabzon'un eğitim ve sosyal hayatına çok değerli katkılar yaptı. Kendisine buradan şifalar diliyorum, ilk fırsatta kendisini birlikte ziyaret edelim istiyorum."