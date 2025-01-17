Ortahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü 2024 Faaliyet Raporunu Açıkladı

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(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 2024 yılında görev alanıyla ilgili faaliyet raporunu açıkladı. Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Zabıta Müdürlüğü'nün görev alanına giren konuların doğrudan halkın sağlık, huzur ve güvenliğiyle ilgili olduğunu belirterek, "Zabıta ekiplerimiz haftanın 7 günü 24 saat esasına göre büyük bir özveriyle hizmet ediyor" dedi.

Ortahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 2024 Faaliyet Raporu'nu kamuoyuyla paylaştı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri geçen yıl boyunca bakkal, market, zincir market, konaklama tesisleri, semt pazarı, fırın, kasap, pastane ve gıda üretimi yapan işletme ve iş yerlerini denetledi. Mevzuata uymayan, yükümlülüklerini yerine getirmeyen, çalışma usullerini ihlal eden iş yeri ve işletmelere süreli ve süresiz kapatma, ruhsat iptali ve para cezaları uygulandı.

Zabıta Müdürlüğü'nün görev alanına giren konuların doğrudan halkın sağlık, huzur ve güvenliğiyle ilgili olduğunu aktaran Başkan Kaya, "Zabıta ekiplerimiz haftanın 7 günü, 24 saat esasına göre büyük bir özveriyle hizmet ediyor. Ortahisarımızda halkımızın huzurunu sağlayarak, sağlığını ön planda tutarak, iletilen talep ve şikayetleri yerinde ve zamanında sonuçlandırarak kendilerine verilen görevleri başarıyla yerine getiriyor. Geride kalan 2024 yılını yoğun bir mesai ve gayretli çalışmalarla tamamlayan zabıta ekiplerimize halkımız adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.