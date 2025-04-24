Ortahisar'da Çocuk Kitap Fuarı ve Festival Coşkusu - Son Dakika
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Ortahisar'da Çocuk Kitap Fuarı ve Festival Coşkusu

Ortahisar Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen Çocuk Kitap Fuarı ve Çocuk Festivali'nde yüzlerce çocuğa geleneksel oyunlar, müzik ve yazar söyleşileri ile dolu eğlenceli etkinlikler sundu. Hastanede tedavi gören çocuklar da unutulmadı.

24.04.2025 12:28
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(TRABZON)- Ortahisar Belediyesi tarafından düzenlenen Çocuk Kitap Fuarı ve Çocuk Festivali'ne katılan yüzlerce çocuk, çuval, kaşıkta yumurta taşıma ve halat çekme yarışı gibi geleneksel oyunlar oynadı, kemençe müziği eşliğinde horon oynayarak eğlendi.

Ortahisar Belediyesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen Çocuk Kitap Fuarı ve Çocuk Festivali, bütün coşkusuyla devam ediyor. Festivale katılan çocuklar, çadır etkinlikleri, çizgi film kahramanları Elsa ve Örümcek Adamın yer aldığı çocuk eğlenceleri, Uzay Çadırı Deneyimi, geleneksel çocuk oyunları, dans ve müzik hareketleri, gezici doğa tarihi müzesi gibi etkinliklerinde doyasıya eğleniyor.

Çocuk Kitap Fuarı ve Çocuk Festivali'nde tiyatro gösterileri, söyleşiler ve bilimsel etkinliklerin yanı sıra Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen çuval yarışı, kaşıkta yumurta taşıma ve halat çekme gibi geleneksel çocuk oyunları da oynandı. Eski bayramlardaki çocuk oyunlarının yeniden canlandırılmasını amaçlayan yarışlara katılan çocuklar, oyunlardan büyük bir keyif alırken, kıyasıya mücadele ettiler.

Yazarlar söyleşide, çocuklarla bir araya geldi

Yazar söyleşi ve imza günleri de devam ediyor. Yazarlar Cüneyt Keskin, Prof. Dr. Meltem Erinçmen Kanoğlu ve Deniz Ataman çocuklarla keyifli birer söyleşi gerçekleştirdi ve kitaplarını imzaladı. Yazarlar, söyleşileri büyük bir keyif ve ilgiyle dinleyen çocukların merak ettikleri soruları cevaplandırdı. Çocuk Kitap Fuarı ve Çocuk Festivali'ne katılarak gönüllerince eğlenen çocukların mutluluğuna eşlik eden aileleri, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'ya ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti. Çocuk Kitap Fuarı ve Çocuk Festivali, 27 Nisan Pazar gününe kadar minik ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Tedavi gören çocuklar, bayramda unutulmadı

Ortahisar Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda hastanede tedavi gören çocukları da unutmadı. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi ve Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü'nde tedavi gören ve bayramda arkadaşlarından ve okullarından uzak kalan çocuklar, Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ziyaret edilerek kendilerine çeşitli hediyeler verildi. Bayramın neşesi hastane odalarına taşınırken, çocuklar ve aileleri de ziyaretlerle moral buldu.

" Dünya, çocuklar gülünce güzelleşiyor"

Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı gönüllerince kutlayabilmesi için birbirinden eğlenceli ve bilgilendirici çeşitli etkinlikler hazırladıklarını söyleyen Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Çocuklarımızın yüzü gülsün, bayramı gönüllerince yaşasınlar diye birbirinden eğlenceli etkinlikler hazırladık. Geleneksel oyunlarımız olan çuval yarışı, halat çekme ve kaşıkta yumurta taşıma gibi oyunları da etkinliğimize ekledik. Çocuklarımıza unutulmaz bir bayram yaşatmak, yüzlerini güldürmek istedik. Çünkü dünya, çocuklar gülünce güzelleşiyor" dedi.

Bayramda sağlık sorunları nedeniyle arkadaşlarından ve okullarından uzak kalan çocukları da unutmadıklarını dile getiren Kaya, "Hastanede tedavi gören, arkadaşlarıyla koşup oynayamayan, çocuk festivalimize katılamayan yavrularımızın da bayram coşkusunu bir nebze olsun yaşaması için, kendilerini ziyaret ettik, küçük hediyelerle sevindirmek istedik. İnşallah bu yavrularımız da tedavilerini en kısa sürede tamamlayıp aramızda olacaklar ve arkadaşlarıyla koşup oynayacaklar. Bütün çocuklarımızı 27 Nisan Pazar gününe kadar devam edecek Çocuk Kitap Fuarı ve Çocuk Festivali'ne katılmaya davet ediyor, bayramlarını kutluyorum" diye konuştu.

Öte yandan, çocukların daha temiz bir Ortahisar'da yaşaması için gece gündüz çalışan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla araçları balon ve bayraklarla süsleyerek çocukların bayram sevincine ortak oldu.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ortahisar'da Çocuk Kitap Fuarı ve Festival Coşkusu - Son Dakika

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