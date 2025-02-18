Ortahisar'da Güçlü Bir Gelecek İçin Çalışmalar Devam Ediyor

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(TRABZON) - Yardımcıları ile bir araya gelerek, "Güçlü bir Ortahisar" mesajı veren Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Kentimize, ülkemize sevdalı insanlar olarak; Trabzonumuzun tarihine, maneviyatına, denizine, doğasına, havasına, suyuna, her dokusuna sahip çıkarak, şehrimizi tüm değerleriyle, tüm renkleriyle kucaklayan bir anlayışla yöneteceğiz. Ortahisarımızın bizden beklediği değişimi gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

10 aylık görev süresi boyunca vaat ettiği projeleri sırasıyla hayata geçiren Başkan Kaya, süreç içerisinde yönetim kadrosunu da güçlendirdi. Başkan Yardımcıları Cüneyit Zorlu, Alparslan Özdemir, Alper Öztürk, Mustafa Özer İskender, Ernul Arslan, ORBEL A.Ş.'nin Genel Müdürü Celal Akaç ve birim müdürleri ile birlikte "Güçlü bir Ortahisar" hedeflediklerini belirten Başkan Kaya, "Bu hedef doğrultusunda Trabzonumuzun ve Ortahisarımızın hak ettiği değere kavuşması için gece gündüz demeden çalışıyoruz" dedi.

Trabzon'un, Ortahisar Belediyesi'nin hizmetleriyle sosyal belediyecilikle tanıştığına vurgu yapan Başkan Kaya, şöyle konuştu:

"Hemşehrilerimizle güçlü bir bağ kurduk"

"İçinde bulunduğumuz bu dönem, ülkemizin içinde bulduğu şartlar itibarıyla; dayanışmaya, birbirimize destek olmaya ve güç birliği yapmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönem. Biz hemşehrilerimizle bu zor zamanlarda çok güçlü bir bağ kurduk. Bu güçlü bağ sayesinde vatandaşlarımız Ortahisar Belediyemize güveniyor ve sosyal belediyecilik hizmetlerimizle her zaman yanlarında olduğumuzu biliyor. Bizim en büyük gücümüz de budur. Halkımızdan aldığımız bu güçlü duygularla güçlü bir Ortahisar'ı hep birlikte yaratacağız. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır' sözünü kendimize rehber edinerek, Ortahisarımızın bizden beklediği değişimi gerçekleştirmek, projelerimizi hayata geçirmek amacıyla uyum içinde çalışacağız. Kentimize sevdalı insanlar olarak, hiçbir ayrım yapmaksızın gece gündüz koşturup halkımıza en iyi hizmeti yapmanın gayreti içinde olacağız."

Ernul Arslan, Başkan Yardımcılığı'na atandı

Zabıta Müdürü olarak görev yapan Ernul Arslan, Başkan Kaya tarafından Başkan Yardımcılığı görevine atanırken, Arslan'dan boşalan Zabıta Müdürlüğü'ne de Hasan Günaydın getirildi. Başkan Kaya, "Uzun yıllardır belediyecilik tecrübesi olan, idari ve yönetsel anlamda birikim sahibi Zabıta Müdürümüz Ernul Arslan'a ve Zabıta Müdürümüz Hasan Günaydın'a yeni görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bilgi, birikim ve tecrübesiyle Ortahisar'a en iyi hizmeti verebilmek için mesai harcayacağını dile getiren Başkan Yardımcısı Arslan ise "Bize güvenen ve bu önemli görevi layık gören Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Kaya'ya çok teşekkür ediyorum. Üstlenmiş olduğum görevde, bütün çalışma arkadaşlarıma başarılar diliyorum" diye konuştu.