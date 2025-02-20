Ortahisar'da Karla Mücadele Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

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(TRABZON)- Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, ilçede etkili olan yoğun kar yağışının günlük hayatı olumsuz etkilememesi için yoğun mesai yaptıklarını belirterek, vatandaşlara mecburi olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları çağrısında bulundu.

Ortahisar Belediyesi, ilçede etkili olan yoğun kar yağışının ardından ulaşımda aksamalar yaşanmaması ve hayatın olağan akışında devam etmesi için harekete geçti. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe genelindeki 87 mahalle yolunun açık tutulması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 12 JCB, 5 greyder, 3 kepçe, 4 tuzlama aracı, 6 binek araç, 120 ton tuz ve 150 personelle sürdürülen karla mücadele faaliyetleri kapsamında ana arterler başta olmak üzere, yollar görevli personel tarafından aralıksız olarak temizleniyor ve tuzlama çalışmaları yapılıyor.

Karla mücadele ekipleri, kar yağışının yoğun olduğu Ağıllı, Aktoprak, Akyazı, Akoluk, Akkaya, Armutlu, Ayvalı, Doğançay, Düzyurt, Fatih Sultan, Gündoğdu, Gürbulak, Geçit, Kavala, Kamışlı, Karlık, Karakaya, Kireçhane, Kozluca, Okçular, Özbirlik, Pınaraltı, Sevimli, Subaşı, Toklu, Tosköy, Uğurlu, Yeşilvadi, Yeniköy, Yeşilhisar, Yeşilbük, Yeşilova, Yeşilyurt, Esenyurt, Sayvan ve 2 Nolu Beşirli mahalleleri başta olmak üzere ilçe genelinde kar küreme, temizleme ve tuzlama işlemleri yürütüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, karla mücadele için oluşturulan Kriz Merkezi'nde '0462 233 61 00' numaralı telefona ve '0542 336 61 61' numaralı Whatsapp Çözüm Hattı'na gelen tüm taleplere anında cevap veriyor. Ekipler yol açma çalışmalarında, diyaliz tedavisi gören acil hastalara öncelik veriyor.

"Karla mücadele çalışmalarımız devam edecek"

Belediye Başkanı Ahmet Kaya, ekiplerini karla mücadele çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüttüğünü belirterek, "Fen İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcımız, Fen İşleri Müdürümüz, personelimiz ve bütün çalışma arkadaşlarımız gece boyu sahadaydı, sokaklardaydı. Gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor, halkımıza hizmet ediyorlar. Bu gayretli çalışmalar için kendilerine teşekkür ediyorum. Karla mücadele çalışmalarımız, yapılan planlama doğrultusunda aralıksız devam edecek" dedi.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Başkan Kaya, mecburi olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları, çıkanların ise araçlarında mutlaka kar lastiği ve zincir bulundurmalarını istedi.