Ortahisar'da Kırsalda Üretim ve İstihdam Temelli Çalıştay Düzenleniyor - Son Dakika
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Ortahisar'da Kırsalda Üretim ve İstihdam Temelli Çalıştay Düzenleniyor

Ortahisar\'da Kırsalda Üretim ve İstihdam Temelli Çalıştay Düzenleniyor

Ortahisar Belediyesi, kırsaldaki üretim ve istihdamı artırmak amacıyla düzenlenen çalıştayda, iklim krizi ve tarımsal üretim konularında uzman akademisyenlerin sunumlarını dinleme fırsatı sunacak. Çalıştay, 29-30 Kasım 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

26.11.2024 16:22  Güncelleme: 16:30
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(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi, ilçede başlattığı üretim seferberliğini "Kırsalda Üretim ve İstihdam Temelli Kalkınma Çalıştayı" ile bilimsel bir zemine taşıyor. İki gün sürecek çalıştayda, altı uzman isim; kırsalda kalkınma, kır, kent ilişkileri, gıdanın geleceği, üretim sistemleri, tarımsal üretim, iklim krizi ve kalkınma konularında sunum yapacak.

Ortahisar Belediyesi, çağın temel sorunları arasında yer alan iklim değişikliği ve tarımsal üretim konularında düzenlediği çalıştay ve sempozyumlarla vatandaşları bilinçlendirmeye devam ediyor. Geçen ay düzenlenen İklim Buluşmaları Çalıştayı'ndan sonra şimdi de "İnsanları Doğduğu Topraklarda Doyurmak" sloganıyla 29-30 Kasım 2024 tarihleri arasında "Kırsalda Üretim ve İstihdam Temelli Kalkınma Çalıştayı" düzenleniyor. Çalıştayda her biri kendi alanında uzman akademisyenler, 'tarımsal üretim', 'kalkınma' ve 'gıdanın geleceği' konularında çeşitli sunumlar gerçekleştirecek.

Sempozyumla ilgili açıklamalarda bulunan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, izlenen yanlış politikalar sonucunda Türkiye'nin kendine yeter bir ülke olmaktan çıkarıldığını ve temel gıda ürünlerini bile ithal edecek duruma düşürüldüğüne vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Vatandaş tarımsal ve hayvansal üretimden koparılarak kırsaldan göçe zorlandı"

"Ülkemiz nüfusunun üçte birine yakın bölümü kırsal alanda yasayıp tarımla uğraşıyor. Buna karşın bu kesimin milli gelirden aldığı pay yüzde 8-10 seviyelerindedir. Uzun yıllardır uygulanan yanlış politikalar sonucu vatandaşımız tarımsal ve hayvansal üretimden koparılıp, kentlere göçe zorlanan bir yaşam süreciyle karşı karşıya bırakılmıştır. Son yirmi yılda izlenen hatalı ekonomik politikalar sonucunda ülkemiz kendi kendine yeter ülke olmaktan çıkmış, temel gıda ürünü niteliğindeki bazı ürünleri bile ithalat yoluyla karşılayan bir ülke haline getirilmiştir."

Tarım sektöründe devlet tarafından yapılan desteklerin üretimi desteklemekten uzak olduğunu belirten Başkan Kaya açıklamasını, şöyle sürdürdü:

"Üretim planlaması olmadığı için çiftçi sektörden kaçıyor"

"Bilindiği üzere tarım sektörü, tüm dünyada özelliği gereği desteklemeye muhtaçtır. Ülkemizde de devlet tarafından uygulanan destek programları mevcuttur. Ancak bu adımlar, üretimi desteklemekten ziyade, daha çok tarım alanını destekler niteliktedir ve beklenen faydayı sağlamamaktadır. Yine bu alana ilişkin bir tarımsal üretim planlamasının olmayışı, tarım ürünlerinin arz talep dengesi ile piyasaya çıkmaması, çiftçinin gelirini olumsuz etkilemekte ve zamanla sektörden kaçmasına neden olmaktadır.

"Güzel işler yapabileceğimiz kanaatindeyim"

'İnsanları doğduğu topraklarda doyurmak' ilkesiyle, bir planlama esasına dayalı olarak ilçemizin tarımına, dolayısıyla yöre tarımına bir yol açma ve de insanımızın ekonomik yaşamına katkı sunarken, tüketiciyi de ekonomik ve nitelikli bir tarımsal ürün yelpazesiyle buluşturabilmeyi amaçlıyoruz. Oldukça iyi uygulamalar var ülkemizde, örneklere baktık, kentimiz insanının özellikleri, alışkanlıkları ve de elimizdeki toprak altyapısını esas alıp, güzel işler yapabileceğimiz kanaatiyle bir adım atıyoruz. Bu çalıştay yürünecek yola ilişkin bir çıkış planlamasıdır."

Çalıştayla Ortahisar'da tarım sektörüne yeni bir bakış açısı oluşturmayı hedeflediklerinin altını çizen Başkan Kaya, şöyle tamamladı:

"Atatürk'ün 'Üretmeyen toplumlar yok olmaya mahkumdur' sözü rehberimiz olacak"

"Amacımız, insanların ürettiği ürün üzerinde söz ve karar sahibi olacağı, emeğinin karşılığını alabileceği bir örgütlenme düzenini esas alan, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon halinde olacağı bir yapıyı oluşturmaktır. Bu çalıştayla tarım sektörüne ilçemizde yeni bir bakış açısı oluşturmayı amaçlıyoruz. Bize Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Üretmeyen toplumlar yok olmaya mahkumdur' sözü rehber olacaktır."

Çalıştay programı

Çalıştayda ilk gün Prof. Dr. Ali İsmet Demirsoy "İklim Krizi ve Kalkınma", Prof. Dr. Bülent Gülçubuk "Kırsal Kalkınma", Prof. Dr. Okan Gaytancıoğlu "Tarımsal Üretim", Prof. Dr. Kenan Ok "Karma Üretim Sistemleri", Doç. Dr. S. Bahar Yenigül "Kır/Kent İlişkileri", Prof. Dr. M. Bayram "Gıdanın Geleceği" konularını işleyecek. Yine sempozyumun ilk günü; Devrek Güneşi Kadın Kooperatifi Başkanı Kübra Kargı, Natuka Şirketi Sahibi Saniye Uysal ve Ziraat Mühendisi İrfan Mutluay örnek uygulamaları anlatacak.

Çalıştayın ikinci gününde ise komisyon çalışmaları ele alınacak. Bu kapsamda Prof. Dr. Bülent Gülçubuk "Kırsal Kalkınma", Prof. Dr. Okan Gaytancıoğlu "Tarımsal Üretim", Prof. Dr. Kenan Ok "Karma Üretim Sistemleri", Doç. Dr. S. Bahar Yenigül "Kır/Kent İlişkileri" ve Prof. Dr. M. Bayram ise "Kent Gıda Politikalarını" ile ilgili sunumlar gerçekleştirecek.

Kaynak: ANKA

Ortahisar, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ortahisar'da Kırsalda Üretim ve İstihdam Temelli Çalıştay Düzenleniyor - Son Dakika

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