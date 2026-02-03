Ortahisar Belediye Başkanı Kaya, Muhtarlarla Birlik ve Beraberlik Mesajı Verdi

(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, göreve geldikleri ilk günden itibaren muhtarlarla bir aile olduklarını belirterek, "Hangi muhtarımız, mahallesiyle ilgili bizden bir talepte bulunursa, öncelikli olarak onu çözme gayreti içerisinde olduk, olmaya da devam ediyoruz" dedi.

Ortahisar Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Ortahisar İlçesi Muhtarlar Toplantısı, Ortahisar Belediyesi Orhan Karakullukçu Salonu'nda yapıldı.

Trabzon Valisi Tahir Şahin'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Başkan Kaya, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Ortahisar Belediye Başkan Yardımcıları Cüneyit Zorlu, Celal Akaç, Alper Öztürk, Mustafa Özer İskender ve Ernul Arslan, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Binbaşı Aytaç Bayırlı, Trabzon Muhtarlar Federasyonu ve Ortahisar Muhtarlar Derneği Başkanı Bekir Aktürk, Belediye Meclis Üyeleri, Ortahisar Belediyesi birim müdürleri, kamu kurumlarının müdür ve temsilcileri ile ilçede görev yapan mahalle muhtarları katıldı.

"Göreve geldiğimiz ilk gün itibarıyla muhtarlarımızla bir aile olduk"

Kaya, toplantıda yaptığı konuşmada, yerel sorunların çözümü ve hizmetlerin mahallelere ulaştırılmasında muhtarların çok önemli bir görev yaptığını söyledi. Göreve geldikleri ilk günden itibaren muhtarlarla sürekli iletişim halinde olduklarını kaydeden Kaya, "Göreve geldiğimiz ilk gün itibarıyla muhtarlarımızla bir aile olduk. Hangi muhtarımız bize mahallesiyle ilgili bir sıkıntıyı iletirse, onu hemen sıraya alıp sorunları çözme gayreti içerisinde olduk, olmaya da devam ediyoruz. Sağ olsunlar muhtarlarımız da bu anlamda çok duyarlı ve sorumlu davranıyorlar. Her gün, ortalama 10-15 muhtarımız, mahallelerine hizmet etmek ve vatandaşların derdine derman olmak için belediyemizi ziyaret ediyor. Biz de elimizden geldiğince, imkanlarımız ölçüsünde kendilerine yardımcı oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Kapısı, gönlü açık bir anlayışla vatandaşa hizmet etmeyi ilke edindiklerinin altını çizen Kaya sözlerini, şöyle sürdürdü:

"Şunu çok iyi biliyoruz, mahallede bir sıkıntı olduğu zaman vatandaşın ilk adresi muhtardır. Muhtar çözemezse adres kaymakam veya belediye başkanıdır. Dolayısıyla kapımız, gönlümüz açık bir anlayışla, vatandaşlarımıza hizmet etmeyi kendimize ilke edindik. Bu anlayışla bugüne kadar yol yürüdük. İnanıyorum ki, önceki dönem olduğu gibi, Sayın Valimizle de uyum içerisinde çalışarak çok güzel işlere imza atacağız ve Trabzon'umuza hep birlikte hizmet edeceğiz. Sayın Valimize Trabzon'umuza tekrar 'Hoş geldiniz' diyor ve görevinizde başarılar diliyorum."

Vali Şahin, kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkati çekti

Trabzon Valisi Tahir Şahin, kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkati çekti. Trabzon'a hizmet etmek için birlikte çalışacaklarını vurgulayan Vali Şahin, "Yerel yönetimlerimizle, mülki idare amirlerimizle, bütün kurumlarımızla, aziz hemşerilerimize hizmet edebilmek ve sorunları istişareyle çözebilmek için hep beraber çalışacağız, mücadele edeceğiz. Sizlerle yirmi dört saat sürekli iletişim halinde olacağız. Bu konuda bütün kurumlarımızın koordinasyonuna önem vereceğiz. İnşallah bu süreç hem bizler için hem sizler için hayırlı sonuçlar doğurur" diye konuştu.

Trabzon Muhtarlar Federasyonu ve Ortahisar Muhtarlar Derneği Başkanı Bekir Aktürk ise halkın sorunlarını çözmek için 7/24 esasına göre çalıştıklarını belirterek, "Bu şehirde el ele, kol kola, rengimiz ne olursa olsun, kırmızı beyaz al bayrağın altında yaşamaya mecburuz. Bizler bu ülke için, bu devlet için, bu millete hizmet etmek için bu yola girdik. Bizler rica makamayız, icra makamı değiliz. Millete hizmet etmek için bütün kurumlar bizler gibi bizler de bu millete hizmet etmek için 7/24 esasına göre çalışıyoruz" dedi.

Toplantıda daha sonra muhtarlar, mahallelerinde yaşanan ulaşım, otopark, mülkiyet, doğal gaz, hırsızlık vakaları, kavşak düzenlemeleri, imar, aydınlatma eksiklikleri, kahverengi kokarca ve su ile ilgili sorunları dile getirdi.