 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ortahisar'da seyir halindeki tır çekici yandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ortahisar'da seyir halindeki tır çekici yandı

Çimenli Mahallesi'nde Trabzon yönüne dorsesiz ilerleyen M.B. idaresindeki 36 KD 008 plakalı tır çekicinin motor bölümünde yangın çıktı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın söndürülerek, tır çekici kullanılamaz hale geldi.

Ortahisar\'da seyir halindeki tır çekici yandı
09.01.2024 - 00:03,
Abone Ol

Ortahisar'da seyir halindeki tır çekici yandı.

Çimenli Mahallesi'nde Trabzon yönüne dorsesiz ilerleyen M.B. idaresindeki 36 KD 008 plakalı tır çekicinin motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Ortahisar, Yomra ve müfreze ekipleri sevk edildi.

Trafiğe kapatılan yolda İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürülerek, soğutma çalışması yapıldı.

Yol yeniden trafiğe açılırken, tır çekici kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Ortahisar, İtfaiye, Trabzon, Olay, Ulaşım, İtfaiye, Trafik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ortahisar'da seyir halindeki tır çekici yandı - Son Dakika


00:02
Tutuklu Dilan Polat'ın hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı Tutuklu Dilan Polat'ın hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı
23:52
Biden'ın konuşması 'Gazze'de ateşkes' sloganları ile kesildi Biden'ın konuşması "Gazze'de ateşkes" sloganları ile kesildi
23:21
Malatya'da boş arazide kopmuş ayak bulundu Malatya'da boş arazide kopmuş ayak bulundu
22:40
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz
22:09
Fatih Camii'nde imamı ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı Fatih Camii'nde imamı ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı
21:29
İsrail askerleri, beyaz bez taşıyan Gazzeli kadını çocuğunun yanında katletti İsrail askerleri, beyaz bez taşıyan Gazzeli kadını çocuğunun yanında katletti
20:27
Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı
20:10
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti

Son Dakika
00:02 Tutuklu Dilan Polat'ın hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı
23:52 Biden'ın konuşması "Gazze'de ateşkes" sloganları ile kesildi
23:21 Malatya'da boş arazide kopmuş ayak bulundu
22:40 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz
22:09 Fatih Camii'nde imamı ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı
21:29 İsrail askerleri, beyaz bez taşıyan Gazzeli kadını çocuğunun yanında katletti
20:27 Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı
20:10 Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
20:06 İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler
19:31 Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 01:16:02. #1.13#
SON DAKİKA: Ortahisar'da seyir halindeki tır çekici yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement