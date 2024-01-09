Ortahisar'da seyir halindeki tır çekici yandı.

Çimenli Mahallesi'nde Trabzon yönüne dorsesiz ilerleyen M.B. idaresindeki 36 KD 008 plakalı tır çekicinin motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Ortahisar, Yomra ve müfreze ekipleri sevk edildi.

Trafiğe kapatılan yolda İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürülerek, soğutma çalışması yapıldı.

Yol yeniden trafiğe açılırken, tır çekici kullanılamaz hale geldi.