Ortahisar'da Şiddetli Yağış Sonrası Temizlik ve Hafriyat Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
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Ortahisar'da Şiddetli Yağış Sonrası Temizlik ve Hafriyat Çalışmaları Sürüyor

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04.06.2025 11:46  Güncelleme: 13:53
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Ortahisar\'da Şiddetli Yağış Sonrası Temizlik ve Hafriyat Çalışmaları Sürüyor
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Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, etkili olan şiddetli yağış sonrası temizlik ve hafriyat kaldırma işlemlerinin tamamlandığını açıkladı. Afetten etkilenen kırsal mahallelerde ekipler, yol açma ve hafriyat çalışmalarını sürdürüyor.

(TRABZON)- Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, ilçede etkili olan şiddetli yağışın ardından yaptığı açıklamada, "Merkez mahallelerimizde temizlik ve hafriyat kaldırma işlemleri tamamlandı, mazgal temizlikleri yapıldı. Bugün de son kontroller yapılacak. Kırsal mahallelerimizde heyelan nedeniyle kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Toprak kaymalarının yaşandığı bölgelerde de hafriyat kaldırma çalışmalarımız devam ediyor. Afetten etkilenen bütün vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Ortahisar'da dün sabah saatlerinde başlayan ve öğle saatlerine kadar etkisini sürdüren şiddetli yağış sonrası, taşkın, su baskını ve toprak kaymaları yaşandı. Merkezdeki ana yollar su altında kalırken, çok sayıda ev ve işyerini de su bastı. Kırsal mahallelerde yaşanan heyelanlar sonucu istinat duvarları yıkıldı, bazı yollar ulaşıma kapandı. Fen İşleri ve Temizlik İşleri müdürlükleri başta olmak üzere Ortahisar Belediyesi'ne bağlı ekipler, dün sabah saatlerinden itibaren gelen ihbarları değerlendirerek müdahalelerde bulunuyor. Ekipler, 5 JCB, 5 greyder, 3 kepçe, 6 ekskavatör, 12 kamyon ve 150 personelle yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için dün sabah saatlerinden itibaren çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarını gece de sürdüren ekipler, su tahliyesi, hafriyat ve kanal temizliği, sokak yıkama ile yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, ev ve işyeri temizliğinde vatandaşlara destek oldu

Akkaya, Doğançay, Gündoğdu, Fatih Sultan, Ağıllı, Karlık, Uğurlu, Çamoba ve 1 nolu Beşirli mahalleleri başta olmak üzere aşırı yağıştan olumsuz etkilenen tüm kırsal mahallelerde yol açma ve hafriyat kaldırma çalışmaları devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri su baskınlarının yaşandığı Pazarkapı, Toklu ve Beşirli mahallelerinde ev ve işyeri temizliğinde vatandaşlara destek oldu. Sel nedeniyle yol ve kaldırımlara taşınan çamur ve çöplerin temizliği için de yoğun mesai harcandı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri aşırı yağış sonrasında kent merkezinde devrilen ağaçları kaldırdı, yol ve kaldırım temizleme çalışmalarına katıldı.

"Hafriyat kaldırma çalışmalarımız devam ediyor"

Belediye Başkanı Ahmet Kaya, dün afetten etkilenen kırsal mahallelerde ve gece de geç saatlere kadar merkez mahallelerde yapılan çalışmaları takip etti. Yürütülen çalışmalarla ilgili birim müdürlerinden bilgi alan Kaya, gayretli çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkür etti.

Afetin yol açtığı hasar ve olumsuzlukları gidermek için Ortahisar Belediyesi'nin bütün ekip ve ekipmanlarıyla seferber olduğunu dile getiren Kaya, "Vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyetleri gidermek ve hayatı normale döndürmek için bütün imkanlarımızla, mesai mefhumu gözetmeden çalışıyoruz. Merkez mahallelerimizde temizlik ve hafriyat kaldırma işlemleri tamamlandı, mazgal temizlikleri yapıldı. Bugün de son kontroller yapılacak. Kırsal mahallelerimizde heyelan nedeniyle kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Toprak kaymalarının yaşandığı bölgelerde de hafriyat kaldırma çalışmalarımız devam ediyor. Afetten etkilenen bütün vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Esnafımızın dükkanlarını yeniden açabilmesi, hayatın bir an önce normale dönmesi için mesai arkadaşlarımla birlikte bütün imkanlarımızı seferber ettik" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ortahisar'da Şiddetli Yağış Sonrası Temizlik ve Hafriyat Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika

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