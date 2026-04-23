Ortahisar'ı 23 Nisan Heyecanı Sardı: Akvaryumda Şenlik, Hastanede Moral Ziyareti

23.04.2026 15:50  Güncelleme: 16:36
(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Trabzon Akvaryum'da düzenlediği etkinliklere katılan çocuklar doyasıya eğlendi. Kutlamalar kapsamında hastanede tedavi gören çocuklar ile koruma altındaki çocuklar da ziyaret edilerek, hediyelerle mutlu edildi.

Ortahisar Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği etkinliklerle, bayram coşkusunu zirveye taşıdı. Çocuklara özel hazırlanan programlar sayesinde hem bayram sevinci hem de milli bayram bilinci bir arada yaşatılırken, Trabzon Akvaryum'da gerçekleştirilen 23 Nisan Şenlikleri'ne aileleriyle katılan çocuklar, bayram sevincini doyasıya yaşadı.

Akvaryumda gün boyu süren eğlence

Trabzon Akvaryum'da gerçekleştirilen 23 Nisan Şenlikleri, renkli görüntülere sahne oldu. Gün boyunca devam eden etkinlikler kapsamında müzik resitalleri, palyaço dalgıç gösterileri, süper kahraman etkinlikleri ve geleneksel çocuk oyunları çocuklarla buluştu. Palyaço dalgıç şovları ve interaktif gösteriler, miniklerin büyük ilgisini çekerken, aileler de çocuklarıyla birlikte bu özel anlara tanıklık etti. Yüz boyama etkinlikleri, balon dağıtımları ve sürpriz hediyelerle zenginleştirilen program, akvaryumu ziyaret eden vatandaşlara unutulmaz bir bayram yaşattı.

Hastanede tedavi gören çocuklar ile koruma altındaki çocuklar unutulmadı

Ortahisar Belediyesi, bayram sevincini yalnızca etkinlik alanlarıyla sınırlı tutmayarak anlamlı bir sosyal sorumluluk çalışmasına da imza attı. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki hastanelerin çocuk servislerinde tedavi gören minikleri ziyaret etti. Ziyaretlerde çocuklara ay yıldızlı balonlar, defter, kalem ve çeşitli hediyeler verilirken, bayramı hastane ortamında geçirmek zorunda kalan çocukların yüzlerinde tebessüm oluşturuldu. Ailelerin de duygusal anlar yaşadığı ziyaretler, bayramın paylaşma ve dayanışma ruhunu en güzel şekilde yansıttı.

Müdürlük ekipleri daha sonra Trabzon Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde koruma ve bakım altında bulunan çocukları da ziyaret ederek çeşitli hediyelerle bayramlarını kutladı.

Aileler, Başkan Kaya'ya teşekkür etti

23 Nisan etkinliklerine katılarak çocuklarının mutluluğunu paylaşan aileler, Ortahisar Belediyesi'nin bu tür organizasyonları artırarak sürdürmesini istediklerini belirterek Belediye Başkanı Ahmet Kaya'ya teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
