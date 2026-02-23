Ortahisar Belediyesi, Kartal Belediyesi ile Afet Yönetiminde İş Birliği Yapacak

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi, afet yönetimi alanında Kartal Belediyesi ile iş birliği yapma kararı aldı. İş birliği kapsamında eğitim, tatbikat, ekipmanlar ve hareket planları konusunda ortak yol haritası oluşturulması ve birlikte hareket edilmesi kararlaştırıldı.

Ortahisar Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü ile Kartal Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, afet yönetimi ve acil durumlarda birlikte hareket etmek için iş birliği yapacak. Arama-kurtarma çalışmalarında akredite olan Ortahisar Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü bünyesindeki Arama ve Kurtarma Ekibi (ORTAK) da olası bir afet durumunda Kartal ilçesinde yapılacak arama kurtarma çalışmalarında yer alacak.

Kartal Belediyesi Afet İşleri Müdürü Ozan Haydar Selmanpakoğlu ve müdürlük personeli, Ortahisar Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürü Yakup Nezir ve ORTAK ekibi ile birlikte, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'yı ziyaret etti.

Ziyarette Ortahisar Belediyesi ile Kartal Belediyesi arasında oluşturulan iş birliği kapsamında eğitim, tatbikat, ekipmanlar ve hareket planlarına ilişkin bilgiler paylaşılarak görüş alışverişinde bulunuldu.

"Olası bir afet durumunda Ortahisar Belediyesi olarak ekiplerimizle, ekipmanlarımızla her zaman göreve hazırız"

Türkiye'de afetlere karşı her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini belirten Kaya, "Ülkemiz deprem kuşağında bulunuyor. Ayrıca iklim değişikliğinin de etkisiyle, sık sık sel ve heyelan felaketleri yaşıyoruz. Bu afetlere karşı her zaman hazırlıklı olmalıyız. Afetlerin önüne geçemeyiz ama etkilerini en aza indirebiliriz. Hazırlıkların bir ayağı da afet sonrası arama-kurtarma çalışmalarında etkin olmak. Bu noktada Afet İşleri ve Risk Yönetim Müdürlüğümüzü oluşturduk ve arama-kurtarma ekibimizi kurduk. Böyle kıymetli iş birlikleri ile olası afetlere karşı daha hazır hale gelmeyi amaçlıyoruz. İnşallah ihtiyaç duyulmaz ama olası bir afet durumunda Ortahisar Belediyesi olarak ekiplerimizle, ekipmanlarımızla her zaman göreve hazırız" dedi.