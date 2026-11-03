Ortak Liste liderleri, Netanyahu hükümetini devirmek için Golan ile ilk kez görüştü

İsrail'de koalisyon belirsizliğiyle sonuçlanan 27 Ekim seçimlerinin ardından İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden iki listeden Ortak Liste'nin liderleri ile Demokratlar Partisi lideri Yair Golan bir araya geldi.

Ortak Liste'den yapılan açıklamada, liderlerden Ahmed Tıybi ve Yusuf Cebarin'in, koordinasyon için seçimler sonrasında ilk kez Golan ile görüştüğü bildirildi.

Görüşmede seçim sonuçları ışığında siyasi durumun değerlendirildiği belirtilen açıklamada, tarafların, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu, (Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar) Ben-Gvir ve (Maliye Bakanı Bezalel) Smotrich hükümetini devirmek ve yerine yenisini getirmek için parlamento çoğunluğundan yararlanmanın ortak çıkarlara hizmet ettiğini vurguladığı" aktarıldı.

Cebarin ve Tıybi'nin Arap toplumunun karşı karşıya olduğu temel sorunları gündeme getirdiği toplantıda, bu sorunlara pratik ve somut çözümler üretmek için atılması gereken adımlar ele alındı.

Taraflar, "gelecekteki siyasi adımlara hazırlık amacıyla iletişim ve koordinasyonu sürdürme, parlamento ortaklığını güçlendirme, eşitlik barışa dayalı bir siyasi gündemi ilerletme konusunda" mutabık kaldı.

Golan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Netanyahu, Ben-Gvir ve Smotrich hükümetini devirmeyi konuştuklarını belirterek "Biz demokratlar, sokaklara güvenliği geri getirmeye ve Arap toplumuna refah ve eşitlik sağlamaya olan bağlılığımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kesinleşmemiş resmi sonuçlara göre, İsrail Meclisinde Ortak Liste 11 milletvekili, Demokratlar Partisi ise 8 milletvekiliyle temsil edilmeye hak kazanmıştı.

İsrail'de sandıktan koalisyon belirsizliği çıktı

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerin kesinleşmemiş sonuçlarına göre, sandıktan koalisyon belirsizliği çıkmıştı.

Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğu 53, Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu 48 milletvekili çıkarırken iki grup da 120 sandalyeli İsrail Meclisinde koalisyon hükümeti kurmak için gerekli 61 sayısına ulaşamamıştı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden iki liste, tarihi bir başarı elde ederek 19 sandalyeye ulaşmış ve Meclis aritmetiğinde kilit konuma yerleşmişti.

Seçimlerin kesin sonuçlarının 4 Kasım'a kadar açıklanması ve ardından Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un liderlerle hükümet kurma yetkisini kime vereceği kararını almak için istişare görüşmeleri yapması bekleniyor.