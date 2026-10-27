Ortak savunma için Mekke Anlaşması teklifi Dışişleri Komisyonu'nda görüşülecek

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı Haber Ödülleri Töreni'ne katılacak.

(TBMM/18.30)

2 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Plan ve Bütçe Komisyonunda 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli üzerinde görüşmelere iştirak edecek.

(TBMM/10.00)

3- Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde İl Başkanları Toplantısı ile Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.30/15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Koruyucu Aile Hizmeti Sivil Toplum Buluşması ile Gebze Teknik Üniversitesi'nde "Aile Dostu İşletmeler Ödül Töreni"ne katılacak.

(İstanbul/12.00/Kocaeli/14.00)

2- COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Sıfır Atık'tan COP31'e: Türkiye'nin İklim Diplomasisi" paneline iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum Ülker Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açılış törenine katılacak, AK Parti Erzurum İl Başkanlığını ziyaret edecek, 1. Erzurum Kalkınma Zirvesi'ne katılacak.

(Erzurum/10.00/14.00/18.00)

4- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

Dışişleri Komisyonunda, Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı Arasında Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/15.00/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 16. Türkiye Enerji Zirvesi'ne katılacak.

(İstanbul/11.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı iş gücü istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Yemen'deki meşru hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Riyad)

2-? ABD-İran gerilimi ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Sıfır Atık'tan COP31'e: Türkiye'nin İklim Diplomasisi" paneline katılacak.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu, 11 maçla başlayacak. Süper Lig ekiplerinin bulunduğu maçlarda; Etimesgutspor-Gaziantep FK, Kocaelispor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor ve Corendon Alanyaspor-12 Bingölspor mücadeleleri yapılacak.

(Ankara/13.30/Kocaeli/18.00/Antalya/20.30)

2- Basketbol Avrupa Ligi'nin sekizinci haftasında Fenerbahçe, İspanya temsilcisi Valencia Basket'e konuk olacak.

(Valensiya/22.30)

3- BKT Avrupa Kupası'nın beşinci haftasında Bahçeşehir Koleji, Yunanistan'ın PAOK ekibini ağırlayacak.

(İstanbul/19.00)

4- SMS Grup Efeler Ligi'nde 3. hafta maçları oynanacak. İstanbul Gençlik-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Sultanbeyli Belediyespor-Gebze Belediyespor, Fenerbahçe Medicana-ON Hotels Alanya Belediyespor,Altekma-Halkbank, Sungurlu Belediyespor-Galatasaray Madeş Mobilya, Ziraat Bankkart-Gaziantep Gençlikspor ve AKEDAŞ Onikişubat Belediyespor-Spor Toto müsabakaları yapılacak.

(İstanbul/14.00/16.00/19.00/İzmir/15.00/Çorum/16.30/Ankara/Kahramanmaraş/19.00)

5- Türkiye Voleybol Federasyonu ile Vodafone arasında, Sultanlar Ligi ve Kadın Milli Takımları sponsorluğu yeni sözleşmesine ilişkin kutlama organizasyonu, Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenecek.

(İstanbul/19.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, video, fotoğraf, grafik ile internet için oluşturduğu içerikler, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.