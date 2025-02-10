Çorum'un Ortaköy ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.
Ortaköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, taşımalı eğitim gören öğrencilerin 12 Şubat Çarşamba'dan itibaren eğitim öğretime devam edeceği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Ortaköy'de Taşımalı Eğitime Ara - Son Dakika
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