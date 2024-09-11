Bakan Bayraktar, Oruç Reis gemisinin bu ay sonunda ya da ekim başında Somali'ye gönderileceğini duyurdu. Geminin bu bölgedeki sahalarda 3 boyutlu sismik çalışma yapacağı belirtildi. Bu faaliyet, Türkiye'nin deniz araştırmalarını ve jeolojik verimliliğini artırmayı hedefliyor.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
11.09.2024 12:51:00. #1.11#
SON DAKİKA: Oruç Reis Somali'ye Gönderiliyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?