Oruçlu Göleti Kuruma Tehdidi Altında

Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki Oruçlu Göleti, kuraklık nedeniyle kuruma noktasına geldi.

İlçeye bağlı Oruçlu köyündeki sulama göletinin su seviyesi, haziran ayından itibaren etkili olan aşırı sıcaklık nedeniyle düşmeye başladı.

Kuruma noktasına gelen göletteki balıklar da yaşam mücadelesi veriyor.

Merada otlayan hayvanların su içmesi amacıyla kullanılan gölette suyun çekildiği bölgelerde ise çatlaklar oluştu. Çok sayıda kuşun da göldeki balıkları kolayca avladığı gözlendi.