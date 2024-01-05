 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Oscar Pistorius Şartlı Tahliye Edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Oscar Pistorius Şartlı Tahliye Edildi

Güney Afrikalı eski paralimpik atlet Oscar Pistorius, kız arkadaşı Reeva Steenkamp'ı öldürdüğü gerekçesiyle yaklaşık 11 yıl boyunca hapiste kaldıktan sonra şartlı tahliye edildi. Pistorius, evinde denetim altında olacak ve terapi seanslarına katılacak.

Oscar Pistorius Şartlı Tahliye Edildi
05.01.2024 - 15:47,  Güncelleme: 15:49
Abone Ol

Kız arkadaşı Reeva Steenkamp'ı öldürdüğü gerekçesiyle yaklaşık 11 yıl boyunca hapiste kalan Güney Afrikalı eski paralimpik atlet Oscar Pistorius, şartlı tahliye edildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti Ceza İnfaz Kurumundan yapılan açıklamada, koşullu salıverilen Pistorius'un evinde denetimde olacağı bilgisi paylaşıldı.

Oscar Pistorius'un terapi seanslarına katılması da bekleniyor.

Pistorius, 14 Şubat 2013'te kız arkadaşı Steenkamp'ı Pretoria'daki evinde taksirle öldürdüğü gerekçesiyle ilk olarak 6 yıl hapse mahkum edilmişti.

Ulusal Savcılık Makamı cezayı "şoke edici ve çok hafif" bularak kararı Yargıtay'a taşımıştı. Nihai temyiz makamı Yargıtay, suçun cinayet olduğuna hükmederek Pistorius'un cezasını 15 yıla çıkarmış ancak cezaevinde bulunduğu süre göz önünde tutularak ampute atlete 13 yıl 5 ay hapis cezası vermişti.

Pistorius'un, Yargıtay'ın kararının adil olmadığını savunarak Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuru reddedilmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Reeva Steenkamp, Oscar Pistorius, Güney Afrika, Yargıtay, Uluslararası, Spor, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oscar Pistorius Şartlı Tahliye Edildi - Son Dakika


15:53
Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış
15:17
Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak
15:08
MHP'den basın mensuplarına yeşil pasaport teklifi! 2 kriterleri var MHP'den basın mensuplarına yeşil pasaport teklifi! 2 kriterleri var
15:06
Usta Oyuncu Ayla Algan'ın Ani Ölümü Sanat Camiasını Yasa Boğdu Usta Oyuncu Ayla Algan'ın Ani Ölümü Sanat Camiasını Yasa Boğdu
15:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sözümüzü yerine getirdik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sözümüzü yerine getirdik
14:53
Yargıtay Başkanı'ndan Can Atalay kararına ilişkin değerlendirme: AYM ile derin görüş ayrılıklarımız olduğu bir gerçek Yargıtay Başkanı'ndan Can Atalay kararına ilişkin değerlendirme: AYM ile derin görüş ayrılıklarımız olduğu bir gerçek
13:21
İYİ Partili isim görüntüleri paylaştı: Ferrari polisin oyuncağı olmuş adeta, CİMER'e şikayette bulundum İYİ Partili isim görüntüleri paylaştı: Ferrari polisin oyuncağı olmuş adeta, CİMER'e şikayette bulundum
13:15
Komşu cinayeti davasında yeni gelişme! Baba ve kızın bıçaklanarak öldürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı Komşu cinayeti davasında yeni gelişme! Baba ve kızın bıçaklanarak öldürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

Son Dakika
15:53 Servis minibüsünü kaçıran şüpheli Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girmeye çalıştı
15:17 Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak
15:06 Usta Oyuncu Ayla Algan'ın Ani Ölümü Sanat Camiasını Yasa Boğdu
15:08 MHP'den basın mensuplarına yeşil pasaport teklifi! 2 kriterleri var
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sözümüzü yerine getirdik
14:53 Yargıtay Başkanı'ndan Can Atalay kararına ilişkin değerlendirme: AYM ile derin görüş ayrılıklarımız olduğu bir gerçek
13:21 İYİ Partili isim görüntüleri paylaştı: Ferrari polisin oyuncağı olmuş adeta, CİMER'e şikayette bulundum
13:15 Komşu cinayeti davasında yeni gelişme! Baba ve kızın bıçaklanarak öldürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı
13:03 Gazeteci Fatih Altaylı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
12:54 Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 16:04:22. #1.12#
SON DAKİKA: Oscar Pistorius Şartlı Tahliye Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement