Oscar\'da "Epstein" göndermesi! Salonda soğuk rüzgarlar esti

17.03.2026 09:04
Oscar Ödülleri'ni sunan dünyaca ünlü komedyen Conan O’Brien, sahnede Britanyalı aday eksikliğini Jeffrey Epstein göndermesiyle eleştirerek geceye damga vuran tartışmalı bir espri yaptı. Conan O'Brien, "2012'den beri ilk kez bir İngiliz aktör ya da aktris aday gösterilmedi. İngiltere'nin sözcüsü de, 'Evet ama biz en azından pedofililerimizi gözaltına alıyoruz' dedi. Bu konuda haklılar" ifadelerini kullandı.

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden Oscar’da bu yıl dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. 2012’den bu yana her törende en az bir Britanyalı oyuncunun yer aldığı “En İyi Erkek Oyuncu” ve “En İyi Kadın Oyuncu” kategorilerinde, 14 yıl sonra ilk kez Birleşik Krallık’tan hiçbir isim aday listesine girmedi. Bu tablo, hem sektör temsilcilerinin hem de uluslararası basının dikkatini çekti.

CONAN O’BRIEN’DAN SERT VE TARTIŞMALI ESPRİ

Törenin sunuculuğunu üstlenen Conan O’Brien, sahnede bu istatistiğe değinerek dikkatleri üzerine çekti. Ünlü komedyen, hayali bir Britanyalı sözcü üzerinden yaptığı espride, “Biz en azından kendi pedofililerimizi tutukluyoruz” ifadelerini kullandı. O’Brien’ın bu sözleri salonda kısa süreli bir şaşkınlık yaratırken, gecenin en çok konuşulan anlarından biri haline geldi.

Ünlü komedyen şu ifadeleri kullandı:  "2012'den beri ilk kez bir İngiliz aktör ya da aktris en iyi erkek oyuncu ve en iyi kadın oyuncu ödüllerine aday gösterilmedi. İngiltere'nin sözcüsü de, 'Evet ama biz en azından pedofililerimizi gözaltına alıyoruz' dedi. Bu konuda haklılar" 

EPSTEIN SKANDALINA DOLAYLI GÖNDERME

O’Brien’ın kullandığı ifadeler, ABD’de uzun süredir tartışılan Jeffrey Epstein skandalına doğrudan bir gönderme olarak değerlendirildi. Epstein dosyasında adı geçen bazı güçlü isimlerin yargı süreci ve korunma iddiaları, yıllardır kamuoyunda tartışma konusu olmaya devam ediyor. Komedyenin bu noktaya dikkat çekmesi, Oscar sahnesini sadece bir ödül töreni olmaktan çıkarıp toplumsal eleştiri alanına taşıdı.

SALONDA ŞAŞKINLIK, SOSYAL MEDYADA TEPKİ

O’Brien’ın sözleri salonda farklı tepkilerle karşılandı. Bazı davetliler espriyi alkışlarken, bazıları bu çıkışı sert ve sınırları zorlayan bir yorum olarak değerlendirdi. Sosyal medyada ise kısa sürede geniş yankı bulan açıklamalar, kullanıcıları ikiye böldü. Bir kesim ifadeleri cesur bulurken, diğer kesim bu tarz göndermelerin Oscar sahnesine taşınmasını eleştirdi.

