OSGB Firmaları Düzce'de Buluştu - Son Dakika
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OSGB Firmaları Düzce'de Buluştu

OSGB Firmaları Düzce\'de Buluştu

Düzce'de OSGB firmaları, iş sağlığı ve güvenliği kanununu değerlendirmek için toplandı.

14.01.2025 18:46
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Düzce'de faaliyet gösteren Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) firmaları, Ticaret ve Sanayi Odası'nda bir araya geldi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun getirdiği yasal sorumlulukların, yereldeki durumun ve ihtiyaçların değerlendirilmesi amacıyla sektörde hizmet veren firmalar, odanın ev sahipliğinde buluştu.

OSBG firmalarının temsilcileri, işverenlere bu hizmeti alırken dikkatli olmaları ve sistemde atanan uzmanla ziyarete gelenin aynı kişi olup olmadığını kontrol etmeleri gerektiği uyarısında bulundu.

Toplantıda, bu konuda en önemli görevin işverenlerde olduğu, alınan hizmetin eksiksiz ve kurallara uygun olup olmadığının işverenler tarafından titizlikle incelenmesi gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Yerel Haberler, Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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